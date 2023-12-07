Как в Беларуси заготавливают новогодние деревья и какой символ праздника выбирают жители страны

До Нового года осталось чуть меньше месяца, а в Беларуси уже стартовали первые рождественские ярмарки. Эстафету уже приняли Брест и Могилев. В столице точки продаж откроются с 16 декабря, в это же время начнут работать и елочные базары - жаркий сезон для лесхозов. Спрос на живой символ Нового года сохраняется. Только в Минской области планируют реализовать около 30 тыс. деревьев (это на 3 тыс. больше, чем в 2022 году). А в торговых объектах уже представлено более ста наименований искусственных елей и сосен.

Какой символ праздника выбирают белорусы и как выращивают живых красавиц лесхозы - смотрите в сюжете Елизаветы Синяк.

Каждый создает новогоднее настроение по-своему. Например, с помощью "масштаба" в 555 деревьев - так житель Германии поставил мировой рекорд по наибольшему количеству украшенных рождественских елей в одном месте. Для этого понадобилось около 108 тыс. шаров и 48 тыс. огоньков. Новогодних красавиц установили в спальне, коридоре и даже ванной.

Праздничное настроение окутывает и Беларусь. Сверкают витрины, преображаются фотозоны, возводят каркасы деревьев и декорируют ели на главных улицах страны, а жители столицы делятся, какой символ праздника выбирают они. Кто-то выбирает искусственные елки, кто-то живые, а кто-то вовсе ставит веточки "для запаха".





От семечка до елки, готовой на продажу проходит около семи лет. В лесхозах есть специальные плантации, где выращивают новогодние деревья. Самые ходовые - от метра до двух в высоту. Лесные Деды Морозы не разносят подарки, у них вместо мешка в руках елка. Во владениях "волшебников" Смолевичского лесхоза есть три новогодних плантации.

Срубаются деревья, их отвозят в лесничество. Там елки могут укоротить, срезать обломанные нижние ветви, потом пакуют. Самые ходовые - от метра до двух - покупают физлица, а более высокие - предприятия. Андрей Калтович, лесничий Смолевичского лесничества

В ассортименте есть срубленные ели и сосны разной высоты, венки и новогодние букеты. А также деревца в кадке, которые можно весной посадить на участке. Их к продаже начинают готовить еще с осени.

Для придания формы деревьям в течение года два раза мы их подстригаем. В этом году на территории Смолевичского лесхоза планируется реализовать 1,5 тыс. новогодних деревьев (ель и сосна). Также планируется реализация деревьев в кадках, которые сейчас пользуются большой популярностью. Александр Грищеня, главный лесничий Смолевичского лесхоза