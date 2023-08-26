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Как в Борисове проходит финальный этап фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу"

Финальный этап культурно-спортивного фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу" принимает Борисов. Продолжительный и увлекательный сезон форума сегодня будет официально закрыт ближе к полуночи красочным фейерверком. Сейчас город превратился в большую спортивную площадку под открытым небом. На центральной площади всевозможные локации по любым видам состязаний.

Как проходит праздник? Подробности у Андрея Козлова (видео).

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