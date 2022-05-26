Как в Глубоком готовятся к областному фестивалю-ярмарке "Дожинки"

Глубокое станет столицей областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2022". Город вовсю готовится к празднику тружеников села. К осени в Глубоком появится бассейн, а в здании районной гимназии после масштабной модернизации возобновится учебный процесс. Подарком для жителей района станет сразу несколько важных объектов: обновление тротуаров и дорог, строительство пешеходной дорожки вокруг городского озера Кагальное, капитальный ремонт жилых домов. Так, уже в первый месяц лета завершится модернизация четырехэтажек по улице Советской. Всего в программе - реновация десяти многоквартирных домов, 14 - ждет текущий ремонт.



Юрий Кезик, мастер ремонтно-строительной службы Новополоцкого ЖРЭО:

Выполняли мы в первую очередь утепление торцов жилого дома, потому что население страдало. Плесень, сырость была в квартирах. Ремонт кровли производили, также у людей теперь будет горячая вода.



Андрей Панкрат, главный редактор районной газеты "Веснік Глыбоччыны":

Рубрика "Навстречу "Дожинкам" появилась в нашей газете уже более полугода назад. В каждом номере - публикации, репортажи о том, как меняется наш город. Статьи набирают много просмотров, все выкладывается в наш телеграм-канал, на сайт газеты. И с нашими читателями мы радуемся обновлению нашего города.



Всего к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дожинки-2022" в Глубоком обновят около сотни объектов.