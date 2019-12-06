Как в холодное время года носить трикотажные костюмы

Масс-маркет полон трикотажных костюмов. Придумать что-то более комфортное для зимних будней действительно сложно. Они согревают, не мнутся, не стесняют движений, не вынуждают ломать голову над вечным вопросом: с чем это сочетать? Правда, если применить небольшие хитрости, то костюм с мягким характером станет не только удобным, но и стильным.



Выбирать такой трикотаж нужно в соответствии с модными тенденциями – не в обтяжку, а скорее оверсайз, желательно со спортивными нюансами.





Антиобраз

Так носить можно. Но сколько можно? Уже третий сезон подряд на улицах наших городов ходят в такихкомплектах. Хорошее качество, модные цвета, отличный крой, нет модных ошибок, но скучно.

Образ первый

Будьте смелей, включайте фантазию. Трикотажный костюм вовсе не означает, что образ должен быть простым и предсказуемым. Даже если изменить одну деталь - вместо простых базовых ботинок добавить дизайнерскую обувь, получится совершенно другой вид. Трендовая остроносая форма, красный декор, который перекликается с отделкой костюма - это уже хорошая, модная специя.

Образ второй

Даже из обычного трикотажного костюма можно сделать элегантный образ на выход с помощью минимальных вложений. Добавляем в качестве нижнего слоя белую базовую рубашку, которая должна быть у всех в гардеробе, красные ботильоны с характером и интригующую деталь - трендовую моносерьгу.

Вывод