По данным Минздрава, за сутки в Беларуси зарегистрированы 1 138 пациентов с COVID-19, выписаны 1 131 пациент. Продолжается массовая вакцинация. Без внимания не оставляют и плановых пациентов. Работа в клиниках организована по всем направлениям. Как в ковидных условиях справляется 3-я городская клиническая больница, увидела Светлана Чернова.





Работа больницы в третью волну COVID-19

Пульмонологическое отделение 3-й городской клинической больницы первое приняло пациента с пневмонией, вызванной COVID-19, еще в начале распространения вируса. За три волны работы с инфицированными опыт здесь приобретен немалый, работа налажена. Коечная мощность пульмонологии - 50 коек, сегодня здесь находится 43 пациента.

Мария Пашкевич, завотделением 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова

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"Коронавирусная пневмония протекает 21 сутки, человека заразен 21 сутки, но, к сожалению, есть пациенты, которые тяжело переносят ковидную инфекцию. Они остаются и больше 21 суток. Когда они нуждаются в кислороде, пока человек не восстановит свой кислород, мы не можем его никуда ни выписать, ни отдать, ни перевести на второй уровень долечивания. Поэтому пока не будет нормальной сатурации, он будет находиться на госпитализации".



Запас СИЗов на 2 месяца вперед

Для лечения

. Запас СИЗов на 2 месяца вперед. Сегодня в стационаре 3-й больницы на лечении находится 125 пациентов с подтвержденным диагнозом. 11 человек в реанимации.

Людмила Литвиненко, заместитель главврача 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова:

"40 пациентов нуждаются в кислородной поддержке. Это в терапевтических отделениях, в отделении кардиологии, пульмонологии и отделении послеродовых осложнений, которые перепрофилированы у нас для лечения пациентов с COVID. У нас достаточно кислородных точек, у нас 21 концентратор кислорода, который используется пациентами, которые нуждаются в кислородной поддержке".

Плановый прием пациентов

Продолжается и плановый прием пациентов. Чистая зона в отделении гастроэнтерологии, гинекологии, гнойной хирургии и офтальмологии.

2 отделения микрохирургии глаза возобновили плановый прием пациентов 3 февраля. Пересадка роговицы, лечение глаукомы и катаракты, операция при отслоении сетчатки. Ежедневно в каждом отделении проводят до 30 хирургических вмешательств.

Клиника взяла на себя нагрузку 10-й больницы, которая перепрофилирована под прием пациентов с COVID. Меры безопасности в отделениях для плановых приемов соблюдаются.

Павел Юдин, врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова:

"Все госпитализированные пациенты проходят обязательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Без этого теста госпитализация в наше отделение невозможна. В дальнейшем ведется обязательная термометрия".



Наталья Никитина, завотделением Минского городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:

"Когда уже была вторая волна коронавируса, пациенты уже адаптировались. Они уже знали, как себя вести, что у нас масочный режим. Уже без боязни записывались на прием. Сейчас у нас центр работает в обычном штатном режиме".

70 % медиков 3-й городской больницы привились от COVID-19