Как в Минске будет организована безопасность во время новогодних праздников?

В период новогодних и рождественских праздников городские службы будут работать в усиленном режиме. Так, в новогоднюю ночь восемь бригад скорой медпомощи будут дежурить на местах массовых празднований, у Дворца спорта - три кареты с медиками. Кстати, оказывать первую медпомощь будут в каждом районе столицы.

Что касается городских поликлиник, 1 и 2 января медучреждения работают по расписанию выходного дня.

За безопасностью на дороге также в усиленном режиме будут следить сотрудники ГАИ. В маршруте общественного транспорта изменения - обычных остановок у Дворца спорта и на Октябрьской площади не будет.

Сотрудники ГАИ советуют в праздничные дни предпочитать общественный транспорт. Это позволит избежать заторов и аварий на дороге, а также проблем с парковкой у главных мест новогодних торжеств.