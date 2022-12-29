3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как в Минске будет организована безопасность во время новогодних праздников?
В период новогодних и рождественских праздников городские службы будут работать в усиленном режиме. Так, в новогоднюю ночь восемь бригад скорой медпомощи будут дежурить на местах массовых празднований, у Дворца спорта - три кареты с медиками. Кстати, оказывать первую медпомощь будут в каждом районе столицы.
Что касается городских поликлиник, 1 и 2 января медучреждения работают по расписанию выходного дня.
За безопасностью на дороге также в усиленном режиме будут следить сотрудники ГАИ. В маршруте общественного транспорта изменения - обычных остановок у Дворца спорта и на Октябрьской площади не будет.
Сотрудники ГАИ советуют в праздничные дни предпочитать общественный транспорт. Это позволит избежать заторов и аварий на дороге, а также проблем с парковкой у главных мест новогодних торжеств.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов