Как в Минске будут решать проблему нехватки учителей и воспитателей

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте"Разговор у Президента" рассказал, как планируют в ближайшие годы решить проблему нехватки учителей начальных классов и воспитателей детских дошкольных учреждений.

"Сегодня в Минске есть огромная проблема обеспечения специалистами, - констатировал Владимир Кухарев. - В первую очередь это детские дошкольные учреждения (более 450 вакансий). Также сейчас у нас более 50 вакансий учителей начальных классов".

Проблему планируют решать комплексно. "С этого года увеличиваем набор в Минский городской педагогический колледж. Есть помещение, его привели в порядок, - отметил мэр. - В нынешнем, следующем году и в 2024-м увеличим набор до 460 человек, что практически в 2,5 раза больше, чем сейчас. Таким образом планируем в течение нескольких ближайших лет решить проблему с нехваткой воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов".