ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как в Минске ГАИ заботится о безопасности детей во время каникул?

Столичные инспекторы ГАИ совершают патрули по дворовым территориям Минска и проводят на игровых площадках пятиминутки безопасности со школьниками и их родителями: напоминают о том, кто имеет преимущество при движении в жилых зонах, задают задачи на основе реальных дорожных ситуаций и рекомендуют даже за пределами скоростных магистралей быть бдительными и осторожными.

Госавтоинспекция обращается к водителям и призывает их передвигаться по дворовым территориям как можно с более низкой скоростью, а также не парковать свои авто с нарушением ПДД, а именно далее 15 метров до и после пешеходных переходов. Парковать автомобили только согласно ПДД непосредственно в дворовых территориях и, безусловно, всем взрослым быть примером для своих детей и ни в коем случае не нарушать правила.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска

В период летних каникул такие мероприятия особенно актуальны. Транспортные средства, которые припаркованы не по правилам и создают помеху обзору других участников дорожного движения, эвакуируют на штраф-стоянку.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все