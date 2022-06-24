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Как в Минске ГАИ заботится о безопасности детей во время каникул?
Столичные инспекторы ГАИ совершают патрули по дворовым территориям Минска и проводят на игровых площадках пятиминутки безопасности со школьниками и их родителями: напоминают о том, кто имеет преимущество при движении в жилых зонах, задают задачи на основе реальных дорожных ситуаций и рекомендуют даже за пределами скоростных магистралей быть бдительными и осторожными.
Госавтоинспекция обращается к водителям и призывает их передвигаться по дворовым территориям как можно с более низкой скоростью, а также не парковать свои авто с нарушением ПДД, а именно далее 15 метров до и после пешеходных переходов. Парковать автомобили только согласно ПДД непосредственно в дворовых территориях и, безусловно, всем взрослым быть примером для своих детей и ни в коем случае не нарушать правила.
В период летних каникул такие мероприятия особенно актуальны. Транспортные средства, которые припаркованы не по правилам и создают помеху обзору других участников дорожного движения, эвакуируют на штраф-стоянку.
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