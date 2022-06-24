Как в Минске ГАИ заботится о безопасности детей во время каникул?

Госавтоинспекция обращается к водителям и призывает их передвигаться по дворовым территориям как можно с более низкой скоростью, а также не парковать свои авто с нарушением ПДД, а именно далее 15 метров до и после пешеходных переходов. Парковать автомобили только согласно ПДД непосредственно в дворовых территориях и, безусловно, всем взрослым быть примером для своих детей и ни в коем случае не нарушать правила.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска

