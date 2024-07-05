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Как в Минске отметили День независимости Венесуэлы

5 июля Венесуэла отмечает День независимости. С национальным праздником президента и народ этой страны поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что боливарианская республика во главе с такими лидерами, как Уго Чавес и Николас Мадуро, достигла ярких результатов в деле государственного строительства, укрепления суверенитета, политической и социальной модернизации, а также в повышении авторитета на международной арене.

Белорусский лидер выразил уверенность, что на президентских выборах 28 июля венесуэльцы подтвердят доверие к проводимому политическому курсу страны. В Минске также подчеркнули, что очертить новые горизонты двустороннего сотрудничества Беларуси и Венесуэлы позволит визит лидера республики в нашу страну.


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В честь праздника в Доме дружбы в Минске состоялся торжественный вечер. Наши народы сближает давняя дружба, взаимная поддержка и сотрудничество во многих сферах. Белорусско-венесуэльские отношения сегодня выходят на новый виток стратегического партнерства, которое наполняется интенсивным политическим диалогом и реализацией крупных проектов.


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День независимости для нас, как и для многих народов,является очень важным праздником. 213 лет назад нам удалось освободиться от господства испанской империи. С белорусской республикой мы развиваем гармоничные отношения в политической и экономической сферах. Если говорить более предметно, то это развитие в агропромышленном секторе, фармацевтической и образовательной сферах. Речь идет о подготовке специалистов на базе белорусских учебных заведений.
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Ярких солнечных красок вечеру добавила выставка фото и предметов народного творчества, а также праздничная программа, которая состояла из музыкальных номеров, посвященных венесуэльской культуре.

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