Как в Минске отметили День независимости Венесуэлы

День независимости для нас, как и для многих народов,является очень важным праздником. 213 лет назад нам удалось освободиться от господства испанской империи. С белорусской республикой мы развиваем гармоничные отношения в политической и экономической сферах. Если говорить более предметно, то это развитие в агропромышленном секторе, фармацевтической и образовательной сферах. Речь идет о подготовке специалистов на базе белорусских учебных заведений.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси