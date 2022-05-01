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Как в Минске проходит 1 Мая?
Беларусь отмечает Праздник Труда. Первомай для нас - добрая традиция, которая объединяет многие поколения.
Праздник по-прежнему остается днем весеннего обновления, светлых надежд и глубокого уважения ко всем профессиям! C Праздником Труда белорусов поздравил Президент. Александр Лукашенко поблагодарил каждого, кто своим ежедневным трудом создает наше общее будущее, какие бы задачи и вызовы ни ставило перед нами время. Праздничные мероприятия проходят по всей стране!
В столичный парк Победы, где утром состоялось возложение цветов к стеле "Минск - город-герой", продолжают приходить горожане и гости, для которых там подготовлена обширная программа.
Из самого центра первомайских событий на связь выходит Андрей Козлов.Как видите, в Минске продолжаются праздничные гуляния. И прямо сейчас концерт. Но это далеко не все - посмотрим на самые яркие события.
Главная площадка развернулась в глубине парка Победы с участием творческих и танцевальных коллективов, звезд эстрады. И сами парковые аллеи густо наполнены различными интерактивными площадками с презентацией предприятий и профессий. Особенно здесь интересно самому младшему поколению белорусов.
Утром здесь состоялось традиционное возложение цветов к стеле "Минск - город-герой" с участием председателя профсоюзов страны Михаила Орды, министра труда и социальной защиты Ирины Костевич и других представителей государственных структур.
Не пропустили подобную церемонию здесь и простые минчане - также мы встретили капитана команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича - уж он знает, что такое добиваться результата своим честным трудом. И прямо сейчас праздник здесь продолжается, поэтому, если у вас есть возможность, то проведите время в кругу близких и на свежем воздухе.
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