Как в Минске проходит подготовка к параду на День Независимости - расскажем, какую технику можно будет увидеть

До значимой для каждого белоруса даты - Дня Независимости и 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков - остается неделя. Страна погружена в подготовку к масштабному празднику и, в частности, к торжественному параду в сердце столицы.

Пока участники пеших расчетов чеканят шаг на плацу, Минобороны проверяет готовность военной техники. 26 июня утром прошел смотр ретрообразцов, а современные модели белорусской оборонки осматривают на базе 56-го отдельного полка связи в Уручье. Подробности в материале Виктории Радевич.

Белорусские военные, как и всегда, находятся в полной готовности. До масштабного праздника остается совсем немного. Остаются завершающиештрихи. Механизированная колонна - традиционно неотъемлемая и самая мощная часть военного парада. В этом можно убедиться, глядя на представленные образцы, которые зрители увидят на улицах Минска 3 Июля.

Здесь и лучшие модели, которые себя уже зарекомендовали, и новинки белорусской оборонки. Большая часть из них произведена на отечественных предприятиях. Часть образцов модернизирована.

Готовность расчетов к маршу на военном параде сегодня оценили белорусские военные в 56-м отдельном полку связи. Именно здесь сейчас базируется часть техники, участвующей в празднике. И здесь же она будет оставаться вплоть до первой генеральной репетиции парада, которая пройдет уже в эту субботу.

"Подготовка к параду состояла из трех этапов. На первом этапе были отобраны наиболее подготовленные механики-водители и техника. В Минске прошел второй и третий этапы. Это техническая подготовка, обслуживание образцов вооружения и подготовка к тренировкам", - рассказал старший парадного расчета ракетного комплекса "Искандер-М".

Среди образцов будут представлены ракетная система "Полонез" белорусского производства, зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности С-400 "Триумф", линейка бронированных автомобилей. А еще беспилотники самолетного и вертолетного типа в разных своих вариациях - для осуществления разведки и произведения ударов.

Не обойдется парад без участия оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", способных нести ядерные боезаряды и поражать цель на расстоянии до полутысячи километров. Они будут представлены столь широкой публике впервые. Оценить всю мощь техники сможет каждый, кто придет на парад в День Независимости.