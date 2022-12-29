Как в Минске создают эксклюзивные елочные украшения

Колоритных ушастых зверьков изготавливают и минские мастера на фабрике новогодних игрушек. Мини-завод с полным циклом производства елочных украшений. Коллектив из 30 специалистов, а это художники, дизайнеры, другие мастера, изготавливают елочные шары вручную.