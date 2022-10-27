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Как в Минске воздействуют на нарушителей правил парковки
Акция ГАИ "Стоп-парковка" в эти дни проходит в Минске. Сотрудники автоинспекции регулярно отправляются в рейды в наиболее загруженные автомобилями точки города - рядом с торговыми, крупными медицинскими и развлекательными центрами. Для грузовых авто применяютблокираторы на колеса, владельцев же легковых машин вызывают на профилактическую беседу. Дорожные милиционеры объясняют: парковка ближе 15 метров к пешеходному переходу или выезду из дворовой территории создает помеху движению и провоцирует аварийность.
Денис Михно,старший инспектор ДПС ОГАИ Центрального РУВД г. Минска: Транспортные средства, которые ставят на остановке, транспортные средства при выезде из дворовых территорий создают угрозу ДТП. В случае нарушения правил остановки-стоянки, если это легковой автомобиль, то на первый раз предусмотрено освобождение от ответственности с предупреждением. В случае повторного правонарушения в течение года выносится постановление о наложении административного взыскания.
Еще один вариант воздействия на нарушителей правил - эвакуация транспортных средств. Такие авто мешают безопасному перемещению пешеходов, проезду спецтехники и машин скорой помощи. Забирать эвакуированный транспорт придется со штрафстоянки.
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