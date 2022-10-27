Как в Минске воздействуют на нарушителей правил парковки

Денис Михно,старший инспектор ДПС ОГАИ Центрального РУВД г. Минска: Транспортные средства, которые ставят на остановке, транспортные средства при выезде из дворовых территорий создают угрозу ДТП. В случае нарушения правил остановки-стоянки, если это легковой автомобиль, то на первый раз предусмотрено освобождение от ответственности с предупреждением. В случае повторного правонарушения в течение года выносится постановление о наложении административного взыскания.

