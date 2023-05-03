Как в Могилеве отпразднуют День Победы

Могилевский горисполком опубликовал программу праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Старт приуроченных к 9 Мая инициатив будет дан уже 4 числа, пишет БЕЛТА.

К празднованию Дня Победы массово подключились все учреждения культуры и образования города, в которых организованы арт-выставки "Цветущий май. Победный май". Яркие тематические рисунки отразят настроение 9 Мая - праздника, который встречают с улыбками и слезами радости на глазах. Яркие и проникновенные работы никого не оставят равнодушными, и еще раз отразят в своих сюжетах ценность мира и спокойствия в нашей стране.

На протяжении всей предпраздничной недели будет проходить торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны руководством горисполкома. К каждому из них придут в гости лично и помимо денежных выплат вручат также ценные подарки. К слову, в областном центре единовременную помощь к 9 Мая получат более 370 ветеранов и пострадавших от последствий войны, общая сумма выплат составит свыше Br340 тыс. В горисполкоме подчеркнули, что этой категории граждан на протяжении всего года уделяется повышенное внимание. Причем это не только материальная поддержка, но и бесплатное социальное обслуживание на дому, обследование бытовых условий и многое другое.

Программа мероприятий стартует уже 4 мая. В этот день праздничный концерт "Мы - внуки Великой Победы" пройдет в Могилевской гимназии-колледже искусств им.Е.Глебова. 5 мая запланированы торжественное возложение цветов и венков к памятникам, обелискам и мемориалам, а также культурно-развлекательные программы на двух открытых площадках - по ул.Профсоюзной и ул.Тишки Гартного. В субботу 6 мая праздничными концертами на открытом воздухе порадуют учреждения образования - средние школы №44 и №17, а также Центр творчества "Эверест". В воскресенье в сквере 40-летия Победы для могилевчан будет играть живая музыка "Победный май!", 8 и 9 мая пройдут тематические показы в кинотеатрах города.

В День Победы в Могилеве состоится около двух десятков мероприятий. Массовыми праздничными гуляниями будет охвачен весь областной центр, центральными локациями по традиции станут площадь Славы, Печерский лесопарк, Комсомольский сквер. Старт торжествам будет дан в 10:00 торжественным маршем воинских частей Могилевского гарнизона, который перерастет в шествие-парад "Памяти павших, во славу живых" с участием ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города, трудовых коллективов, молодежи и общественности. Процессия проследует около 2 км - от площади Ленина до площади Славы.

Во время шествия-парада каждый желающий сможет присоединиться к республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и пройти в колонне с портретами своих героических родственников. В конечной точке маршрута на площади Славы состоится митинг с возложением венков и цветов к Вечному огню и праздничный концерт "Память поколений", далее в Могилевском областном драматическом театре покажут музыкально-пластическую композицию "Марыйка" по одноименной поэме Алеся Казеки в рамках молодежной патриотической акции "Скажи свое слово за мир".

В Печерском лесопарке на центральной эстраде в 12:00 начнется праздничный концерт "Помнит сердце, не забудет никогда". Здесь же, на Солдатской поляне отдыхающим представят тематическую программу "Моя весна! Моя Победа!". В это же время концерт и городская акция "Вальс Победы" будут организованы на площади Звезд, а в Комсомольском сквере развернется патриотическая площадка "Война. Победа. Память". На открытой площадке Дома культуры филиала ОАО "БЕЛАЗ" состоится музыкальная программа "Победа в наших сердцах", возле Могилевского специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов пройдет молодежный танцевальный флешмоб "Победный вальс".

Праздники к 9 Мая также будут организованы в нескольких микрозонах: у монумента "Танк" по ул.Якубовского, на ул.Ямницкой, у кинотеатра "Космос" и около корпуса №2 Могилевской гимназии-колледжа искусств им.Е.Глебова. В завершение насыщенного дня - концертная программа "Будем жить и будем помнить" в 21:30 на площади Славы и патриотическая акция "Споем День Победы" в 23.00. Гуляния ко Дню Победы завершатся праздничным фейерверком.