Как в организм китов попадает микропластик?

Экологи наблюдали за 200 усатыми и зубастыми китами в районах, где ранее зафиксировали наиболее крупные скопления пластикового мусора на планете. Исследователи выяснили, что млекопитающие из первой группы потребляют порядка 10 млн частиц пластика каждый день, из второй - более 500 тыс. частиц. Иначе говоря, пластик в организме животных скапливается очень быстро, из-за него у китов возникают проблемы со здоровьем.