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Как в организм китов попадает микропластик?

Как в организм китов попадает микропластик?

Ученые Стэндфордского университета обнаружили микропластик в организме китов. Причиной оказалось то, что вместе с планктоном киты поглощают и мусор, пишет «Издательский дом «Беларусь сегодня».

Экологи наблюдали за 200 усатыми и зубастыми китами в районах, где ранее зафиксировали наиболее крупные скопления пластикового мусора на планете. Исследователи выяснили, что млекопитающие из первой группы потребляют порядка 10 млн частиц пластика каждый день, из второй - более 500 тыс. частиц. Иначе говоря, пластик в организме животных скапливается очень быстро, из-за него у китов возникают проблемы со здоровьем.

Усатые киты являются наиболее крупными млекопитающими в современном мире. Они питаются планктонными моллюсками, ракообразными, мелкой рыбой.

Ранее стало известно, что и в крови человека могут быть следы микропластика. Сейчас научное сообщество выясняет, могут ли такие соединения трансформировать клетки и вызывать канцерогенез.

Фото: pexels.com

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