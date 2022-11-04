3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как в организм китов попадает микропластик?
Ученые Стэндфордского университета обнаружили микропластик в организме китов. Причиной оказалось то, что вместе с планктоном киты поглощают и мусор, пишет «Издательский дом «Беларусь сегодня».
Экологи наблюдали за 200 усатыми и зубастыми китами в районах, где ранее зафиксировали наиболее крупные скопления пластикового мусора на планете. Исследователи выяснили, что млекопитающие из первой группы потребляют порядка 10 млн частиц пластика каждый день, из второй - более 500 тыс. частиц. Иначе говоря, пластик в организме животных скапливается очень быстро, из-за него у китов возникают проблемы со здоровьем.
Усатые киты являются наиболее крупными млекопитающими в современном мире. Они питаются планктонными моллюсками, ракообразными, мелкой рыбой.
Ранее стало известно, что и в крови человека могут быть следы микропластика. Сейчас научное сообщество выясняет, могут ли такие соединения трансформировать клетки и вызывать канцерогенез.
Фото: pexels.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов