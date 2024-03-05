Как в Орше под искусственным солнцем выращивают цветы

По всей Беларуси в канун самого красивого весеннего праздника - Международного женского дня - разворачиваются торговые локации с цветами.

В Орше цветы выращивают под искусственным солнцем. Это проверенная и годами отработанная технология. Так удается не зависеть от поры года. Белые, персиковые и красные розы там срезают каждый день. В распоряжении есть сортировочная станция - машина самостоятельно определяет, в какой букет попадет цветок. Из теплицы розы отправляются прямиком на прилавок, минуя долгую транспортировку.

"Освещение - самое главное. Температура постоянная, уход - внедряем все что можно, чтобы облегчить выращивание, чтобы меньше было ручной работы. Буду говорить за всех и за себя тоже: мы всегда в хорошем настроении, и это тоже влияет на рост роз", - отметила главный агроном предприятия по выращиванию цветов Ксения Костерева.