Как в регионах страны противостоят второй волне COVID-19

Гомельская область одна из первых перешла на масочный режим. Сейчас в борьбе с коронавирусом Полесский регион осваивает и новые технологии. В школах появляются бесконтактные дезинфекторы, а общественный транспорт обрабатывают новейшие генераторы холодного тумана. В крупных торговых центрах для посетителей бесплатные перчатки и новый порядок фасовки и продажи продуктов питания. Как в регионах противостоят второй волне COVID-19, расскажет Анна Ковалева.





В школах новые меры по профилактике COVID-19



Температурный контроль - уже привычная процедура. А вот способ обработки рук в этой школе относительно новый. Бесконтактный дезинфектор в течение 3 секунд считывает движение рук и автоматически распыляет антисептик. К слову, совсем скоро в коридорах 21-й школы Гомеля появятся и другие умные приборы. Закуплены рецеркуляторы для очистки и обеззараживания воздуха.



Новые санитарные нормы в магазинах

Санитарно-гигиенические меры усилили и в других общественных местах. Так, шопинг в гомельских магазинах стал безопаснее. Во многих гипермаркетах на входе теперь можно увидеть бесплатные одноразовые перчатки. Плюс ко всему дистанция на кассе, обработка ленты, кассиры в масках и перчатках. На каждом шагу дезинфекторы для посетителей.

Обязательный масочный режим в общественном транспорте

Рейсовый 17-й маршрут. В этом автобусе ездить в маске уже добрый флешмоб. Пример подает кондуктор – всегда в средствах спецзащиты, в том числе и в перчатках. К слову, на режим сильнейшей профилактики многие автопарки региона перешли еще весной. С тех пор послабления не было. А с началом второй волны их сделали еще более эффективными. Несколько раз в день обязательная дезинфекция транспорта.



Генераторы холодного тумана появляются в автопарках



Теперь новым оборудованием. Генераторы холодного тумана закупил 6-й автопарк Гомеля. Так, если раньше на обработку одного автобуса уходило 20 минут, то сейчас буквально 4.

Новая техника работу сотрудникам заметно облегчила. До этого нужно было сначала накачать воздух в резервуар и распылять раствор вручную. К слову, только в первом автопарке Гомеля более 200 автобусов, почти 300 водителей и 115 кондукторов. Ежедневно это около тысячи рейсов. Со старым методом обработки в день уходило 200 литров дезинфектора. Новый метод более действенный. Полезный опыт передадут и в другие транспортные предприятия области.



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