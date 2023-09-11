3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Как в сложные 50-е и плодотворные 60-е в БССР создавался мощный экономический потенциал? В проекте "Беларусь. Созидание. Время помнить"
Премьера на "Беларусь 1". Цикл "Беларусь. Созидание. Время помнить" на основе уникальных архивных документов и малоизвестных фактов.
Как в сложные 50-е и плодотворные 60-е в БССР создавался мощный экономический потенциал? В немыслимо короткие сроки возводили крупнейшие предприятия-гиганты, возрождали крупные производства, созидали во всех сферах народного хозяйства? Кто кормил не только весь Союз, но и обеспечивал продукцией на экспорт? В проекте целое созвездие выдающихся имен - от героя Беларуси Василия Ревяко и академика Виталия Лапа, лауреата Госпремии СССР Пунтуса, ученых, литераторов и музыкантов, а также ветеранов - тех, кто олицетворял эпоху.
Всегда жизнь республик была отражена в программе "Время". Всегда-всегда.
Каждая серия - это персоналии, это личности, которые сделали все, чтобы это состоялось, и, если говорить о первой серии, то мы еще раз подчеркиваем, что легких путей не было. Ведь БЕЛАЗа могло и не быть в республике, и мы рассказываем. Только приглашение в республику Косыгина, которого убедили, что республика обладает уникальным интеллектуальным потенциалом, именно мы можем создать автомобиль крупногабаритный, а не на Урале. Мы увидим уникальную драму - создание онкоцентра, пришлось использовать трибуну ООН.
12 серий и факты, подкрепленные документами из закрытых архивов. В каких условиях работал министр иностранных дел БССР Киселев, кто распорядился создать "Гродно Азот" и какой период называют золотым веком в истории белорусской литературы? Наша история в лицах и фактах - первая серия уже сегодня в вечернем эфире.