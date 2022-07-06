Как в условиях санкций сохранить и приумножить материальные блага государства и каждого белоруса - в "Простой экономике"

Запад надеялся, что санкции и уход их компаний с наших рынков вызовут дефицит товаров и приведут к внутренним социальным протестам в Беларуси и России. Как мы выстояли и куда будем развивать нашу союзную экономику? Почему для нас текущая экономическая борьба - это вопросы выживания нашей славянской цивилизации?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики. Авторская рубрика "Простая экономика" прямо сейчас.

Здравствуйте, это "Простая экономика" с Алексеем Авдониным. Сегодня у каждого белоруса только один экономический вопрос: что будет дальше?

Как в условиях санкций сохранить и приумножить материальные блага государства и каждого белоруса?

Ответы на эти вопросы наш Президент Лукашенко ищет всегда в своих поездках и встречах с зарубежными лидерами, в первую очередь с Президентом Российской Федерации Путиным и руководством российских регионов.

О чем Лукашенко говорил с Путиным в Питере в день 30-летия дипломатических отношений двух стран?

Порты, импортозамещение, новые производства - все это большая экономика, а что нам, простым белорусам, это дает лично?

Поясняем.

Запад ожидал, что санкции и уход их компаний с российского и белорусского рынков вызовут коллапс и дефицит товаров и продовольствия. И это приведет к внутренним социальным протестам у нас и в России.

Но этого не произошло. Россия и Беларусь смогли быстро сориентироваться и мобилизовать ресурсы на поиск взаимных производственных возможностей и новой логистической инфраструктуры.

Россия выделяет нам 1,5 млрд. долларов на импортозамещение и поддерживает строительство нашего собственного белорусского порта в перегрузочном комплексе "Бронка".

ММПК "Бронка" на юго-западе Санкт-Петербурга является глубоководным терминалом с глубиной 14,4 м. Имеет выгодное железнодорожное и автомобильное соединение.

Это значит, что производства не закроются, Беларусь остается открытой, ее не изолируют, товары будут идти на экспорт, люди останутся с заработной платой, их благосостояние будет расти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым: "Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике".

Однако в этом вопросе есть одно но.

Президент четко обозначил, что проблема эффективности экономических проектов кроется не в вопросе целеполагания и планировании, а в бюрократических проволочках, которые в итоге могут привести к дефициту особо значимых бытовых товаров. Такая ситуация в последующем может вызвать народные волнения и развалить государство, как это было с Советским Союзом.

Экономико-управленческие уроки 30-летней давности Беларусь и Россия выучили и допустить вновь таких ошибок мы не можем.

На карту поставлены не просто политико-экономические проблемы, а вопросы выживания нашей славянской цивилизации.

Вот и у Президента экономический график плотный. После Питера Лукашенко проводит встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Обсуждают, как нарастить объем взаимной торговли до 1 млрд. долларов. Основное внимание поставкам в Россию нашей современной техники.

Отдельно Президент акцентировал внимание на развитии производства лесозаготовительных машин для нашей с Россией "второй нефти" - лесных ресурсов. Объем инвестиций в этой сфере может составить до 250 млн. долларов.

Энергоресурсы есть, лес есть, люди с мозгами есть и технологии разовьем.

У нас все есть! Это у Запада большие экономические проблемы. Уже более 80 % американцев считают, что в стране "дела идут плохо". В условиях борьбы цивилизации хлеба и цивилизации биткоина побеждает хлеб. Крипту есть не будешь. Поэтому санкции нам не страшны.

Главное, как сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, "надо опираться на свое".