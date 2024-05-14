Как в Варшаве "змагароў"-коллаборантов используют для создания негативных инфоповодов в отношении Беларуси - в проекте "Это другое"

Посмотрите, как они берут деньги, эти белорусские паразиты, чтобы искажать реальность - лгать полякам и в то же время лгать вам, белорусам. Семь веков мои предки, польские крестьяне, жили здесь, на моей земле, в Подляшье. Семь веков! А этот беглый белорусский предатель сказал в этой статье, что если мне не нравится моя земля, то я должен уехать.

Кшиштоф Толвинский, председатель польской партии "Фронт"