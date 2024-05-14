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Как в Варшаве "змагароў"-коллаборантов используют для создания негативных инфоповодов в отношении Беларуси - в проекте "Это другое"
В Варшаве "змагароў"-коллаборантов используют для создания негативных инфоповодов в отношении Беларуси. То они кричат, что пойдут нас освобождать, и смотрят, как воспримут эту информацию и поляки, и белорусы, то начинают дискредитировать поляков в Польше, которые не хотят вторить глупостям местных властей и прекращать дружеские и бизнес-отношения с нами. И делают это через местные влиятельные СМИ.
Посмотрите, как они берут деньги, эти белорусские паразиты, чтобы искажать реальность - лгать полякам и в то же время лгать вам, белорусам. Семь веков мои предки, польские крестьяне, жили здесь, на моей земле, в Подляшье. Семь веков! А этот беглый белорусский предатель сказал в этой статье, что если мне не нравится моя земля, то я должен уехать.
Предатель, который предал свою страну, который клевещет, сегодня смеет выносить приговор в моей стране, на моей земле и тем самым оскорблять не только меня, но и всех нас, поляков. Эти люди содержатся на западные деньги, они содержатся за счет разного рода польских служб. Для чего? Чтобы нас - поляков, белорусов - подтолкнуть к войне.
Какие приемы информационной войны популярны среди западной пропаганды и спецслужб, смотрите 14 мая в программе Ксении Лебедевой "Это другое" ЗДЕСЬ.
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