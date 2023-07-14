Как в Витебске построили ковчег славянской культуры - архивные материалы в проекте "Беларусь созидающая"

Очередное подтверждение, что "Славянский базар" - фестиваль мира! И это заложено в истоках. Как в витебской "яме" построили ковчег славянской культуры? Курс на сближение 80 стран. Но кто старался "Базар разбазарить" по свету и распустить по славянской нитке? Из них сплели щит на века. "Славянка" уже не та?