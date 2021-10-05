Как в Витебской области противостоят четвертой волне коронавируса

Во всех регионах Беларуси продолжается вакцинация против коронавируса. Чтобы сделать прививку, достаточно прийти в поликлинику или специализированный пункт(они открыты по всей Беларуси). Особого внимания требуют люди пожилого возраста, для их комфорта также созданы все условия. Есть возможность привиться на дому или приехать до места вакцинации в сопровождении волонтеров.



Как в северном регионе противостоят четвертой волне коронавируса,расскажет Марина Романовская. Урологический корпус Витебской областной больницы сменил профиль. Сейчас здесь лечат пациентов с COVID-19. На красную и зеленую зоны разделили реанимацию. Больница, говорят медики, обеспечена всем необходимым: лекарствами, оборудованием, сизами. В помощь врачам студенты медуниверситета.







В Беларуси продолжается вакцинация против коронавируса

Врачи рассказывают: пациенты, которые попали в реанимацию, пренебрегли вакцинацией. Привитые, если и болеют, то переносят коронавирус легко. Именно вакцинация - самая простая и надежная профилактика против COVID-19. Пунктов, где можно сделать прививку, в стране достаточно: поликлиники, здравпункты, оборудованные кабинеты в торговых центрах. Также предусмотрена выездная вакцинация. Этот формат оценили на многих предприятиях.

Студентам ВГУ имени Машерова, чтобы привиться, не нужно идти в поликлинику. Вакцинация проходит в здравпункте университета, составлен удобный график.

И это, говорят студенты, большой плюс.Сознательно относятся к здоровью люди пожилого возраста. Важно, чтобы прививочная кампания охватила даже самые отдаленные деревни. Справиться с задачей медикам помогают волонтеры. Благодаря пилотному проекту они прошли обучение и теперь не только информируют людей, но и помогают тем, кто не в состоянии самостоятельно приехать в поликлинику.





Вакцинация от коронавируса в сельской местности

ФАП в деревне Пестуница. Желающих привиться привозят с комфортом из соседних населенных пунктов, после прививки развозят по домам. Лариса и Леонид Самусевы вместе много лет. Вакцинироваться тоже отправились семьей. Таким образом хотят обезопасить и себя, и близких.

Доставлять на прививку тех, кому за 60, в Витебском районе планируют несколько раз в неделю. Списки желающих вакцинироваться помогают составлять старейшины деревень. Также есть возможность сделать прививку на дому (созданы выездные бригады).