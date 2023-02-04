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Как в Витебской области решают вопрос с кадрами для АПК и какие впечатления о работе в сельской местности у молодых специалистов?
Закрепление молодых специалистов в сельской местности - актуальная тема для белорусских регионов. АПК нуждается в перспективных сотрудниках, которые будут отвечать за продовольственную безопасность страны, выращивать хлеб, получать молоко и мясо.
Создать условия, чтобы перспективные работники оставались на малой родине или не боялись променять город на жизнь в сельской местности, - одна из важных задач. Как решают вопрос с кадрами в Витебской области? Подробности у Марины Романовской.
Поддержка молодых специалистов
Главный зоотехник Павел Соловьев отвечает за все поголовье хозяйства "Ильюшинский". После окончания сельскохозяйственной академии приехал сюда по распределению. Перспективного сотрудника заметили - дело свое знает, умело находит подход к животным. И это не удивительно - с детства помогал родителям на подворье. А во время уборочной семь сезонов работал помощником комбайнера.
Жена моя тоже учится на моем же факультете. И тоже сюда придет по распределению. Человеческий фактор должен быть, чтобы человек все усилия прилагал к работе, чтобы животное было здоровым, давало много молока.
Развитие сельского хозяйства
Вот таких молодых и перспективных ждут в хозяйствах страны. Агрономы, ветврачи, зоотехники - от каждого специалиста зависит развитие всей отрасли, поэтому важно не только дать знания, но еще и создать условия на местах, чтобы село стало привлекательным для молодежи.
Сельское хозяйство - это отрасль, требующая полной отдачи. Чтобы заинтересовать молодежь работать в деревне, предусмотрены доплаты, также перспективным кадрам выделяют жилье.
Особенно хозяйства севера страны нуждаются в зооветспециалистах. Два года назад в области ввели систему бонусов и доплат в АПО для кадров этого сельхозпрофиля.
Дополнительная тысяча рублей в месяц при соблюдении условий контракта.
Свой путь в хозяйстве Ушачского района начинали Татьяна и Илья Сискович. И хоть их труд умственный - отвечают за бухгалтерию и финансы - сельские жители не боятся любой работы. Семейной паре выделили жилье: дом с газовым отоплением. По соседству все больше молодежи.
По распределению приходят, на отработку. Молодежи очень много. У нас практически все главные специалисты молодые. Мы все общаемся, дружим. Летом в спортивные игры играем.
Алексей Житкий - будущий ветеринарный врач. Сейчас пятикурсник Витебской ветакадемии проходит практику в хозяйстве "Софийские дары". Заканчивает вуз со стопроцентной уверенностью: без работы уж точно не останется. Такие специалисты нужны на селе.
Помогают, подсказывают, поэтому здесь работать можно. Конечно, тяжело. И деньги здесь платят вполне себе хорошие. Жить можно, работать можно.
Агроклассы в белорусских школах
Акцент на химию и биологию, а еще посещение сельхозпредприятий и участие в проектах. В агроклассах, которые открыты по всей стране, старшеклассников знакомят c основами аграрных профессий. Это позволяет выбирать вуз осознанно.
А еще экскурсии на молочно-товарные фермы и мехдворы, общение с молодыми специалистами и опытными руководителями позволяют по-новому взглянуть на АПК страны. Ведь даже IT в сельском хозяйстве - это не далекая перспектива, а уже реальность.
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