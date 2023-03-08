Как в январе на территорию Беларуси не пустили террориста

Андрей Мирончик, начальник смены отделения пограничного контроля "Брузги" Гродненской пограничной группы, не пропустил террориста в Беларусь в середине января. И именно о нем накануне говорил глава белорусского государства во время вручения государственных наград и генеральских погон высшему офицерскому составу.

Во время торжественного мероприятия Александр Лукашенко также поручил председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо найти того самого пограничника, который честно сделал свою работу. Поручение Президента было выполнено в кратчайшие сроки, а корреспонденту съемочной группы АТН Юрию Карнеловичу удалось лично встретиться с героем и, что называется, узнать из первых уст все подробности инцидента на границе.





Поступила информация от пограничного наряда, что в пункт пропуска заехал рейсовый автобус с сообщением "Варшава-Гродно". Одним из числа пассажиров оказался гражданин Украины. Он предъявил свой заграничный паспорт для проверки документов, в ходе которой сомнений в подлинности и принадлежности предъявителю не возникло. Однако профессиональный опыт подсказал, что данному гражданину нужно уделить особое внимание. Андрей Мирончик, начальник смены отделения пограничного контроля "Брузги" Гродненской пограничной группы

Было принято решение вывести гражданина из потока пассажиров для проведения дополнительных проверок.

"Первое, что смутило, - его просьба, просьба не проставлять отметку в паспорте о пересечении нашей границы, - продолжил Андрей Мирончик. - Хотя в его паспорте на тот момент уже присутствовала отметка пограничников с сопредельного пункта пропуска "Бобровники", что не скрывало бы факта въезда в нашу страну. Пояснял гражданин свою просьбу тем, что бежит от войны, планирует в будущем вернуться к родственникам, а из-за нашей отметки у него могут возникнуть проблемы".

Просьбу украинца не удовлетворили. Во время детального опроса волнение гражданина нарастало. Он не мог даже четко пояснить цель въезда в страну. Это и указало на то, что человек что-то скрывает. Предметов, запрещенных для въезда в страну, не было обнаружено, но Андрей Мирончик все же принял решение не пропускать украинца в страну в интересах национальной безопасности.