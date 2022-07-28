Как в Заславле празднуют 1030-летие православия на белорусских землях? Прямое включение

Заславль сегодня - центр духовного паломничества. Один из древнейших городов принимает торжества по случаю 1030-летия православия на наших землях. В этот день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси. Буквально несколько минут назад завершилась литургия на территории храма в честь Преображения Господня. Возглавил ее митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В Заславле весь день находится наша съемочная группа и знакомит с ходом праздничных событий.

На прямой связи со студией Нина Можейко.

Вы совершенно правы, недавно завершилось соборное богослужение архиереев Белорусской православной церкви на территории храма в честь Преображения Господня. Чуть позже мы покажем кадры божественной литургии, но прежде расскажу, что сегодня в Заславле - в одном из древнейших городов Беларуси - вспоминают не только фундаментальную дату для Белорусской православной церкви - это 992 год, год создания Полоцкой епархии - первой православной кафедры, но и фигуру самого крестителя - равноапостольного князя Владимира. Ведь именно с его легкой руки территория Западной Руси попрощалась с язычеством.

Святое крещение приняли и его сыновья, в том числе и Изяслав, в честь которого и назван город. Летописное название - Изяславль. Накануне божественной литургии митрополит Вениамин посетил место "Замэчак", где находился детинец или крепость старого города. Тут 30 лет назад, в 1992 году, появился мемориальный знак в виде креста. Он был установлен в честь тысячелетия христианства. На месте городища владыка провел короткий молебен, а затем дал интервью нашему каналу.

А уже в 10 утра началась праздничная служба рядом с Преображенским храмом. На месте церкви в 11 веке был центр города. Сам храм неоднократно перестраивался. И даже принадлежал в разное время униатам и католикам. В 2014 году Спасо-Преображенский храм получил статус кафедрального собора Минской епархии, изменился и титул правящего епископа епархии и предстоятеля Белорусской православной церкви -митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Сегодня город будет принимать гостей - верующих и людей светских. По случаю юбилея православия на белорусских землях в центре города будут работать выставки-ярмарки, а вечером на центральной площади Заславля состоится большой концерт "Духовные истоки земли белорусской" с участием церковных хоров, ведущих профессиональных и любительских коллективов. Все подробности - в следующих новостных выпусках.

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