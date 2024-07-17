Как ведутся работы по устранению последствий урагана в Крупском районе

Из-за разгула стихии 13-14 июля в Беларуси в числе наиболее пострадавших оказался Крупский район. В агрогородке Холопеничи повреждены крыши 115 частных, 2 многоквартирных жилых домов, 8 объектов соцкультбыта.

Как ведутся работы по устранению последствий урагана, рассказал Сергей Ладысев.

Стихия, прошедшая в выходные в нескольких районах Беларуси оставила после себя разрушительные следы. Сотни поваленных деревьев, сорванных крыш и линий электропередач. Больше всего пострадали Гомельская, Могилевская область и часть районов Минской области. Крупский район пострадал больше всего в центральном регионе. Там сейчас продолжаются восстановительные работы.

В городском поселке Холопеничи буря прошла избирательно. Больше всего пострадали улицы Советская и Карла Маркса.

Над нашим поселком встретились две тучи. В течение 15-20 мин были повреждены 21 улица, более 100 деревьев, 8 линий электропередач. В 17:15-17:20 мной как председателем сельисполкома было сообщено о чрезвычайной ситуации председателю комиссии ЧС. Лидия Бачищева, председатель Холопеничского сельисполкома

На ликвидацию последствий непогоды оперативно отреагировали сотрудники МЧС, дорожные службы, лесхозы и ряд других организаций. В первую очередь уделили внимание пожилым гражданам, многодетным семьям и инвалидам.

Осталось отремонтировать крыши менее чем в 10 домах. Планируют завершить работы к вечеру 18 июля.

Напомним, что 18 июля в Беларуси - оранжевый уровень опасности. Ожидаются грозы, ливни и сильный ветер. Будьте внимательными и осторожными!