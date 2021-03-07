3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как велась полонизация белорусских земель. В рубрике "Площадка" - блогер Андрей Сыч
Те, кто занимается фальсификацией истории и подменой понятий, уж слишком вольготно чувствуют себя и в нашей стране, но это не значит, что можно сыпать откровенную чушь. Беларусь под польским часом мы помним прекрасно. Помним и годы репрессий, и первый концентрационный лагерь на территории Западной Беларуси. Понятно, почему Варшава вновь так яростно хватается за любую возможность сорвать территориальный куш, а у польской госпропаганды "Белсат" постоянно пригорает в том числе и в отношении истории и ее персонажей.
В нашей рубрике "Площадка" журналисты, общественные деятели, блогеры и другие неравнодушные белорусы высказывают свое мнение о том или ином событии.
Как велась полонизация белорусских земель, и когда лучше праздновать День народного единства белорусам. На "Площадке" сегодня - блогер Андрей Сыч (видео).
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов