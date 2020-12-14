Как вербовали в стачкомы, финансировали протесты - смотрите в "Понятной политике"

Что такое "фонды помощи", целая россыпь которых появилась за рубежом в последнее время? И причем тут Остап Бендер?

Как вербовали в стачкомы, финансировали протесты и проедали народные деньги? Почему в неизвестном направлении исчезали десятки тысяч долларов? А те, кто поддался на призывы и лозунги, оказались просто на улице? Кто зарабатывает на политической благотворительности? Наглядно и на конкретных фактах расскажем сегодня после "Панорамы" в "Понятной политике".