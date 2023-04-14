Как Верховный Суд изменила реформа, стартовавшая в 2014 году

Верховный Суд Беларуси отмечает 100-летие! Его история неразрывно связана со становлением белорусской государственности. За это время успели смениться эпохи и поколения. И только в годы суверенитета нашего государства проведено три этапа реформы, чтобы Беларусь получила собственную и современную судебную систему. О людях, которые творили историю Верховного Суда и продолжают заполнять эти страницы - фильм Агентства теленовостей "Судебный век".

От суда зависят человеческие судьбы, стабильность в обществе. Система правосудия всегда на виду у главы государства.

В Послании Президента в 2011 году отмечалось, что суды должны стать серьезным воспитательным резервом государства, говоритпервыйзампредседателяВерховного Суда Беларуси, ЗаслуженныйюристБеларуси ВалерийКалинкович. "Пришлось уделять повышенное внимание и к организации работы судов, и к отношению к людям, которые пороги судов переступают", - вспоминает он.









Тогда инициативу создать единую систему правосудия поддержал Президент. Речь шла о трансформации, но без революций и коренных ломок. Глава государства поставил задачу совершенствовать деятельность судов, но не копировать соседей, а выйти на новый уровень качества самостоятельно.

Старт реформе дал президентский декрет, и 2014 год стал годом перемен.

В этот период Верховный Суд, получив дополнительные функции, взял на себя высокую степень ответственности и стал по существу возглавлять всю судебную систему общей юрисдикции, подчеркнул председатель Верховного Суда Беларуси, Заслуженный юрист Беларуси Валентин Сукало.

Фактически состоялось разделение властей - исполнительной и судебной, рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Любецкая. "Министерство юстиции, которое ранее ведало функциями организационного обеспечения судебной деятельности, приобрело самостоятельную позицию, а Верховный Суд включил, в том числе функции кадрового и организационного обеспечения судебной деятельности. Это очень важный этап в развитии судопроизводства", - отметила она.

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Общие и хозяйственные суды были объединены в единую систему судов общей юрисдикции во главе с Верховным Судом. Это во многом помогло в работе в последующие годы. Ведь белорусская экономика хоть потихоньку, но уверенно вставала на ноги, оправившись от болезненного разрыва советских связей.









Главное, что мы получили при этом объединении - то, что мы обогатились опытом экономических и общих судов. И когда две ветви слились в одну, мы стали намного сильнее во всем. Юрий Кобец, зампредседателя Верховного Суда Беларуси

Становление экономики неразрывно с развитием экономических судов. В эти годы зарождаются новые направления промышленности, растут и компетенции судей. Беларусь стала космической державой - на орбиту вышел наш белорусский аппарат. Набирала силы IT-индустрия. Крепло автомобилестроение. Беларусь заявляла себя миру как страна высоких технологий с развитой инженерной мыслью и мощными конструкторскими центрами. Стремительное развитие получил ритейл. И понятно, этот новый мир невозможно было представить без экономических споров.

Усложнялось законодательство, которое регулировало те или иные сферы экономической деятельности, рассказывает зампредседателя Верховного Суда Беларуси Юрий Кобец. "Экономические суды всегда были востребованы. Но наши подходы с момента зарождения по сегодня не изменились. Именно поэтому в экономическом суде раньше, чем в общих судах, чем где-либо стали использоваться примирительные процедуры, упрощенное судопроизводство. По большому счету весь Высший хозяйственный суд стал коллегией", - констатировал он.









По словам Заслуженного юриста Беларуси, первого зампредседателя Верховного Суда Беларуси (2005-2015гг.) Александра Федорцова, объединение судебной системы и ее управление из единого центра - Верховного суда - обеспечило единство судебной практики, единство подходов в разрешении споров. Способствовало оперативности осуществления правосудия, повышению качества правосудия, в целом оно способствовало более полному и справедливому разрешению тех споров, которые появлялись в судах.