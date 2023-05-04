Как "Весна" кинула на миллионы европейских грантодателей - откровения членов организации

Правозащитный центр "Весна", который возглавлял белорус Алесь Беляцкий, правозащитой занимался лишь для отвода глаз. Он демократично стремился в другом направлении - в направлении литовского отделения банка, где за годы борьбы с режимом скопилась солидная сумма правозащитных излишек.





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В организациях "Весна", БХК процент денег, который кладется в карман, как правило, колеблется от 30 до 50 % от суммы гранта. Конечно, грантодатель прекрасно понимает, что от 30 до 50 % будет положено в карман, с этим соглашается. Грантодатель изначально ставит перед собой цель совершенно иную, нежели (касательно последних событий в Республике Беларусь) соблюдение прав человека. Изначально эти деньги выделяются на создание второго эшелона оппозиции в виде правозащиты.

Грантодатель и так знает, что его обворуют и в принципе не против, но бюрократию все же никто не отменял. И голыдьбой правозащитники собирают чеки на заправках. Это же представьте: сто белорусов залили бензин, а два правозащитника тихонечко уперли чеки из коробочки на кассе, а потом отчитались в Европе: исколесили всю Беларусь, вон сколько бензина съели.





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"Заправились на рубль, приложили на сто. И так процентов 60-70 уходило в карманы, вообще никак не используясь. А то иногда и 90 %", - привел пример мошенничества член ПЦ "Весна".

Подробностисмотрите в фильме "Нобель. Точка абсурда"

А еще пустые строчки в расписках. Т.е. "Весна" нанимала исполнителя, скажем, походить на улице с плакатом или журналиста написать взрывную статейку. А потом такая зарплатная ведомость с пустой графой. "Весна" выдает условных 100 рублей зарплаты, наемный работник ставит подпись под пустой графой. А туда потом вписывают: заплатили условному Васюкину 1000 рублей. Подумаешь, нолик туда, нолик сюда. А в кармане вроде как теплее стало.

"Если человек начинал скандалить, это был последний транш, который он получал. Я знаю, что журналистка Белсата Анна Аземша отказалась подписывать пустую расписку, требовала, чтоб в нее была вписана конкретная сумма. Да, ей выделили эту сумму. Но это была последняя сумма, которую она получала в "Весне", чтобы с ней после этого ни случилось", - заключил член ПЦ "Весна".





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А еще адвокаты для политзаключенных. Это, кстати, самая выгодная жила. Политзаключенных стряпать можно сколько угодно, грантодателям чем больше, тем лучше. Для Беляцкого тоже - больше фамилий, значит больше денег.

И, пожалуй, самый выдающийся проект по высасыванию денег из Евросоюза. Все же знают, как любят сочинять новые гендеры там на Западе, а потом охать, мол, дискриминируют ни то мальчика, ни то девочку.