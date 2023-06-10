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Как вести себя при встрече с акулой, рассказал эксперт
При встрече с акулой нельзя паниковать, невозмутимость может ее отпугнуть, отбиваться нужно только в случае неожиданного нападения хищника, рассказалстарший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов, пишет РИА Новости.
Генконсульство России в Хургаде 8 июня сообщило о гибели россиянина после нападения акулы в районе Dream Beach. Впоследствии источник РИА Новости в администрации провинции Красное море рассказал, что власти региона распорядились закрыть все пляжи в этом городе на два дня.
"Не паниковать, потому что человек для акулы -это не пропитание, мы очень тощие, у нас жира не так много. Если вы увидели акулу перед ее атакой, нужно развернуться в ее сторону и смотреть. Если она видит, что вы ее не боитесь и спокойно на нее смотрите, она почувствует опасность и не рискнет атаковать", - сказал Мухаметов.
При этом эксперт отметил, если акула все же атаковала человека неожиданно, нужно отбиваться, наносить удары хищнику в нос и глаза.Вовремя заметить акулу и установить с ней зрительный контакт помогут маска и трубка для подводного плавания. По словам океанолога, это резко повысит шансы человека на выживание.
Фото:creativecommons.org
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