Как видят и понимают ситуацию с мигрантами немцы

Беженцы, скопившиеся на белорусско-польской границе, называют конечной целью своего путешествия ФРГ. В самой Германии также много говорят о событиях, которые разворачиваются на восточных рубежах ЕС - обсуждают это и политики, и обыватели.

Отношение немцев к драме, свидетелями которой стал в последние недели весь мир, определяется травмой, которую их страна пережила 6 лет назад. Тогда это ощущалось катастрофой, но, к счастью, ей не стало. Так как же видят и понимают происходящее на цивилизационных рубежах немцы?

Рассказывает Олег Романов.

На дворе лишь ноябрь, а Германия уже понемногу погружается в счастливую предрождественскую суету: на улицах и площадях городов разворачиваются праздничные ярмарки, воздвигаются украшенные гирляндами вертепы, повсеместно фланируют неспешные толпы - люди ждут праздничных чудес и волшебного избавления от опостылевшей житейской рутины. Про миграционный кризис на Востоке здесь знают и помнят, но он точно не проходит по разряду самых главных новостей.

С политиками все ясно: они окончательно определили миграционный кризис как гибридную войну, которую объявил Евросоюзу то ли Минск, то ли Москва - и никаких перемен в риторике, подходах, политической стратегии здесь пока не видать.

С гражданами дела обстоят иначе. Немцы довольно спокойно относятся к тому, что в их страну массово прибывают беженцы из Азии и Африки. Об этом свидетельствуют результаты последних парламентских выборов: единственная местная жестко антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии" набрала в сентябре 10 %, потеряв спустя четыре года около миллиона голосов и 11 депутатских мандатов. Остальные политсилы хотя и против неконтролируемой миграции, но, если переселению народов определить берега и рамки, вполне готовы такое переселение поддержать. Среди обывателей довольно массовой является симпатия к обездоленным, к людям, ищущим спасения от военных бедствий и гуманитарных катастроф. Муниципалитеты многих крупных и малых городов декларируют готовность принять беженцев - быстро, без бюрократических проволочек, в соответствии с квотами или даже сверх таковых: об этом уже заявили власти Мюнхена, Кельна, Фрайбурга, Геттингена, Гиссена. В поддержку открытия границ для курдов, застрявших на польских рубежах, проводятся одиночные пикеты, студенческие митинги, многолюдные манифестации:













Гуманитарные организации вовсю собирают для беженцев одежду и еду, детям готовят игрушки, для всех без разбора возраста и пола - медицинский уход и теплые жилища. Даже перевозку к новому месту жительства общественники готовы взять на себя, не обременяя этим федеральный бюджет.

Я не удивлюсь, если правительство не позволит нам доставить мигрантов в Германию на автобусе. Это будет соответствовать принципам жесткой политики ограничения миграции, которой Европа придерживалась много лет. Но, мне кажется, у Ангелы Меркель под конец политической карьеры появилась возможность сделать выдающийся гуманистический политический жест. Тарик Алаус, активист организации Seebrücke Deutschland (Германия)

Собственно, опыт беженского потопа, случившегося в 2015-м, сильно повлиял на отношение немцев к нынешним коллизиям. Тогда, как известно, Ангела Меркель произнесла: "Мы справимся!" - и это дало старт атаке на Европу сразу со многих направлений миллионов азиатов и африканцев. Даже высокопоставленные чиновники вспоминают, что их не оставляло тогда ощущение неизбежной катастрофы: тогдашний глава МВД де Мезьер говорит, что ситуация нередко выходила из-под контроля, а высшие чиновники в Германии очень осторожны в словах. В первый год был подан миллион заявлений об убежище, в следующем году - 750 тысяч. Между немцами и новоприбывшими была культурная пропасть, что не могло не привести к конфликтам: полиция зафиксировала 76 поджогов в городках для перемещенных лиц. Но больше всего пугал день не сегодняшний, а завтрашний - какое применение найти миллионам беженцев:

Репортаж Deutsche Welle. 2015 г.:"По подсчетам института Немецкой экономики, Германия потратит на содержание беженцев до 50 млрд евро. А в 2017-м правительство даже вынуждено будет залезть в долги, по мнению министра экономики Шойбле. А вот потом экономика страны может даже выиграть от притока беженцев: они могли бы работать в сфере ухода за престарелыми".

Вряд ли это говорилось всерьез - про несколько миллионов санитаров и санитарок. Но на каждого беженца ежемесячно приходилось выделять по 360 евро, необходимо было изыскать по 6 квадратных метров на каждую новоприбывшую душу… А перспективы интеграции были призрачны - среди беженцев полно было воевавших, голодавших, годами не работавших, поскольку какая может быть работа в аду: вот только квалифицированных специалистов практически не было. И, кстати, до сих пор проблема профобучения мигрантов не решена. Но, в любом случае, катастрофы не произошло: в 15-16 годах преступность выросла процентов на 5-7, но затем упала ниже докризисных показателей. Расходы бюджета на переселенцев снижаются: с 9 миллиардов пять лет назад, до 4 с половиной в прошлом году. Германия, хотя и не окончательно, переварила новоприбывших.

В любом немецком городе уличная толпа гарантированно будет состоять из представителей разных рас и народов: тут можно обнаружить самые разные оттенки кожи, разрезы глаз, формы носа. По некоторым оценкам, мигранты в Германии составляют от 15 до 22 процентов населения.













В общем, ксенофобия в современной Германии - явление маргинальное: для большинства опыт 2015-го хоть и был травматичен, однако, травму эту довольно быстро удалось залечить. Если бы существовал пресловутый "глас народный", если бы мнение среднего немца о мигрантах можно было артикулировать, то оно бы, наверное, в точности совпало с мнением комиссара ООН

Но, глядя на Европу, следует отметить: собственные проблемы ряда стран не оправдывают резкую реакцию, которую мы наблюдаем. Безответственный ксенофобский дискурс, стены, колючая проволока, жестокий меры, в том числе избиение беженцев. Мигрантов, случается, раздевают догола и сбрасывают в реки или оставляют тонуть в море. Недопустимо уклоняться от обязательств по предоставлению убежища, платя другим государствам за исполнение собственных обязательств. Филиппо Гранди, комиссар ООН по делам беженцев