Секрет стройности Виктории Бэкхем раскрыл ее тренер

Секрет стройности британской певицы и моделиВиктории Бэкхемраскрыл ее тренер Бобби Рич, пишет sb.by.



Фитнес-инструктор рассказал, что дело в ответственном подходе звезды и частоте занятий спортом. Бэкхемтренируется пять раз в неделю и не отменяет занятия даже в отпуске или путешествиях.



Тренер также отметил, что в персональной программе тренировок звезды есть как силовые элементы, так и функциональные техники. За каждую тренировку Бэкхем сжигает порядка 600 калорий.



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