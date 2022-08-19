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Секрет стройности Виктории Бэкхем раскрыл ее тренер

Секрет стройности Виктории Бэкхем раскрыл ее тренер

Секрет стройности британской певицы и моделиВиктории Бэкхемраскрыл ее тренер Бобби Рич, пишет sb.by.

Фитнес-инструктор рассказал, что дело в ответственном подходе звезды и частоте занятий спортом. Бэкхемтренируется пять раз в неделю и не отменяет занятия даже в отпуске или путешествиях.

Тренер также отметил, что в персональной программе тренировок звезды есть как силовые элементы, так и функциональные техники. За каждую тренировку Бэкхем сжигает порядка 600 калорий.

Фото:pixabay.com

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