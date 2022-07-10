Министерство обороны России опубликовало интересную статистику по иностранным наемникам в Украине. Там есть сводки и по людям с белорусскими паспортами. Из 197 человек, взявших в руки оружие, 69 ликвидированы, 59 сбежали.

Александр Лукашенко недавно рассказал, как 26 июня под Лисичанском были уничтожены "калиновцы". На бойню их отправили беглые недополитики, сидящие на иностранных грантах. И эти гробы явно на их совести. Ведь и не скрывают беглые, что конечная цель этих воинских формирований - вторжение в Беларусь.

Но почему-то инфоресурсы экстремистов стыдливо умолчали о том, что "калиновцы" отправились к Калиновскому. Неудобной для себя правды они выдавать не хотят. Ведь надо смотреть в глаза матерям погибших. Возникает вопрос о помощи им с миллионных грантов, которыми питаются сами беглые. Делиться, конечно, никто не хочет.

И, кажется, если бы белорусский лидер не сказал о смертях, отряд не заметил бы потери бойца. В Украину зазывают новое пушечное мясо из белорусов. Это можно видеть и в интернете. Но прежде чем реагировать на подобные предложения, посмотрите наш следующий материал. Он именно о том, как виртуальная инфореальность о "перамогах" разбивается о суровую действительность боевых действий, а также о жадность, подлость и самоубийственность БЧБ-деятелей.

Первый мой боевой выезд. В ночь с 24 на 25 мы приехали в Лисичанск. Наш командир с людьми грузинской внешности пообсуждал какие-то детали. Сергей Дегтев (позывной "Клещ"), боец т.н. полка Калиновского

26 июня. Лисичанск. Бой иностранных наемников, среди которых есть и белорусы:

"Нас накрывают, уже! - Нужно больше конкретики, чтобы помочь, прием… Накрывают! Помогите нам!"

Вопль с сильным грузинским акцентом в радиопереговорах 26 июня о помощи - это момент истины для иностранного наемника. В течение нескольких минут он, вероятно, умрет. Умрет страшной, лютой и бессмысленной смертью. Как это происходит сейчас на Украине.

А потом было как в песне: "Жаль подмога не пришла. Подкрепление не прислали". Эти фото оттуда. Результаты боя с иностранными наемниками в трех километрах от Лисичанска, в том числе "калиновцев" - полка самоубийц. Иван Марчук, позывной "Брест". Командовал батальоном "Волат". До этого с 2014 года убивал жителей Донбасса. Еще один труп - белорус Василий Парфенков. С шевроном на груди. Служил в "Айдаре". Такие кадры не покажет официальный канал "калиновцев". Их постановочные ролики исключительно о "перамогах". В 2020 году они звали доверчивого обывателя на улицы Минска громить милицию. В 2022 - в Украину воевать. Но бывают и накладки, когда ширма падает и видно, как трюк фокусника не получается. А иногда и вовсе проступает клоунский нос.





- Как считаете, когда закончится война? (Сирена начинает выть и потом выключается) - смешно

- Война закончится победой Украины.

Не вовремя включенную сирену в прямом эфире быстро отрубают. Реквизит сработал не к месту. Съемочная группа и медийные лица сидят в безопасности и в боях не участвуют. Их задача - зазывать других белорусов в украинскую мясорубку.

- Вопрос от зрителя: Расскажите об успехах батальона в боевых действиях.

Если не брать в счет постановочные видосики, когда в чистом поле или в заброшках актеры стреляют в сторону горизонта, опуская камеру, что ничего нельзя рассмотреть, то "калиновцы" удивительно успешны в производстве "груза-200" - мертвецов или пленных которым тоже грозит смертная казнь. Ну еще инвалидов.

- Разведданные немного не совпали с действительностью.

И нога белоруса Алексея Назарова с позывным "Психолог" в марте осталась лежать под Бучей.

На войне белорус потерял левую ногу. Теперь он передвигается с помощью протеза.

Как и остальные "калиновцы", Алексей выполнял роль пушечного мяса. Впрочем, иногда ему не откажешь в адекватной оценке действительности. Он понимает, что в Беларуси у таких, как он, нет никаких шансов взять власть через честные выборы. Он и ему подобных - меньшинство.

Сбежавшие из страны экстремисты не скрывают, что конечная цель украинского полка из белорусских наемников - развязать войну на родине.

После победы в украинских войсках планировалась заброска подготовленных людей на территорию Беларуси с целью организации государственных переворотов.

Ян также участвовал в бою под Лисичанском 26 июня. Но сдался в плен.

Ян Дюрбейко (позывной "Тромболи"), боец т.н. полка Калиновского: "На меня танк выехал. Из одного автомата с танком много не навоюешь".

Он участвовал в белорусских протестах 2020 года и подтверждает - украинские и западные спецслужбы втягивали белорусскую молодежь в оппозиционную деятельность задолго до начала СВО.





До войны СБУ активно вербовало белорусскую молодежь в Украине. Когда начались боевые действия, от уговоров СБУ перешло к убеждению. Угрожали тем, что вышлют обратно в Беларусь и выдадут белорусским властям. И я вынужден был согласиться пойти на службу в батальон. Ян Дюрбейко (позывной "Тромболи"), боец т.н. полка Калиновского

Т.е. Украина для "калиновцев" - это своего рода полигон для подготовки головорезов, предназначенных Беларуси. Для тех, кто еще не понял, что в 2020 году протест был срежиссированным.

Вот Саша "Тунгус" - еще один наемник-"калиновец". Совершеннолетие он отметил совсем недавно. Когда скакал на беломайдане, крича, что его голос украли, у него даже не было право голосовать.

- В 2020 году ты принимал участие в митингах, протестах?

- Да!

- Тебе сколько лет было?

- 17.

Пацаненок с нервным бегающим взглядом и татуировкой под глазом на английском - suicide (т.е. самоубийство). Это, пожалуй, самая лучшая иллюстрация юноши, пущенного на убой.

Большинство тех, кто выходил на протесты в 2020 году, теперь нас также и поддерживают.

В этих словах вся правда - на чьей же совести смерти уже случившиеся и еще будущие? А те, кто лицемер настолько, что не стесняется сначала говорить матерям - не отправляйте детей на войну.

Ваших детей отправляют не на учения - на войну умирать. Эта война жестока и бессмысленна. Ваши дети к ней не готовы. Светлана Тихановская

А потом открыто поддерживать наемнический полк Калиновского, регулярно об этом отчитываться. Да еще создавать дополнительный военный корпус для организации резни в Беларуси. И что самое лицемерное. Как белорусы попадают в полк наемников Калиновского? Где их рекрутируют, готовят?

Когда в Варшаве на базе Белорусского дома появилась информация о батальоне Кастуся Калиновского, сразу поехал туда. Андрей Корсак (позывной "Анджей"), боец т.н. полка Калиновского

9 сентября 2020 года польский премьер Матеуш Моравецкий передает Тихановской ключи от Белорусского дома в Варшаве.

Светлана Тихановская: И туда будут уезжать новые и новые белорусы. Андрей Корсак (позывной "Анджей"), боец т.н. полка Калиновского

Соответственно, будут новые и новые трупы. А у таких, как Светлана, новые плюшки и печеньки от Запада.

Интересно, что Тихановская, перекусив печеньками от Байдена, сказала бы матерям ликвидированных наемников?

Он погиб. Это страшно. Это не наша война. В этом я полностью согласна. Но, к сожалению, так случилось, что мой сын оказался там. Горе пришло сейчас. Назад дороги нет. Ничего не изменишь. Светлана Марчук, мать ликвидированного наемника Ивана Марчука

Вот и все, сыночек.Мамочке больно, сынок, каждый день с тобой разговариваю, сынок. Молюсь, плачу. Разговариваю, плачу. Уже третий месяц пошел, а я плачу. Как это больно терять сыновей. Галина Дюбайло, мать ликвидированного наемника Константина Дюбайло

Пока белорусский Президент не рассказал, как наемники с белорусскими паспортами полегли под Лисичанском,БЧБ-агитары, зовущие в ряды "калиновцев", молчали…

Александр Григорьевич молодец - береги Беларусь и деток наших. Молюсь, только бы не было у нас войны. Только не у нас, не в Беларуси. Только бы никогда ее не было у нас. Спасибо за мир в Беларуси. Галина Дюбайло, мать ликвидированного наемника Константина Дюбайло

Между тем в Украине формируется еще одно боевое формирование. Деньги на пушечное мясо пока выделяются исправно. Однако, как и в случае с "калиновцами", схема ровно такая же.