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Как Витебск отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Витебск 26 июня отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны он был полностью разрушен. На момент освобождения там оставалось всего 118 жителей. Древний город восстанавливали с нуля. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков состоялся митинг. Память защитников почтили минутой молчания. К Вечному огню легли живые цветы. Памятными мероприятиями наполнен весь день. Вечером на площади Победы выступят артисты, состоится открытие фонтанов.

Как на 9 Мая праздник, так и сегодня, в День освобождения родного города. Немножко добавляется волнение, потому что мероприятий огромное количество и мероприятия эти совпадают с Форумом регионов. Есть желание показать максимально красиво наш регион, наши возможности.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

XI Форум регионов Беларуси и России стартует уже 27 июня. Площадками для его проведения вместе с Витебском станут молодой Новополоцк и древний Полоцк. Работа будет выстроена по тематическим секциям. Представители двух стран обсудят перспективные технологии агропромышленного комплекса, сотрудничество в сфере легкой промышленности, культурно-гуманитарные проекты, развитие туризма.

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