Как Витебск отмечает 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Как на 9 Мая праздник, так и сегодня, в День освобождения родного города. Немножко добавляется волнение, потому что мероприятий огромное количество и мероприятия эти совпадают с Форумом регионов. Есть желание показать максимально красиво наш регион, наши возможности.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома