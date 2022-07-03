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Как Витебск празднует День Независимости - прямое включение

Белорусская государственность берет свое начало с витебской земли. Там в IX веке появилось Полоцкое княжество. И это первое государственное образование на наших землях.

Сегодня Витебск по праву можно назвать нашей культурной столицей. Здесь родился Марк Шагал, статус поддерживает и "Славянский базар", который более 30 лет музыкой объединяет разные народы. Из Витебска передает выездная студия (видео).

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