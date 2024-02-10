Как визит Лукашенко в Узбекистан повлияет на развитие большого евразийского рынка и что уже есть в копилке договоренностей

В условиях многополярности Беларусь и Узбекистан исходят из национальных интересов. Если создавать равные условия для экспорта и импорта на большом рынке, а далее и совместный продукт, выгода будет куда выше!

Как визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан повлияет на развитие большого евразийского рынка и что уже есть в копилке договоренностей? Об этом и не только рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич в проекте "Вопрос номер один" 10 февраля.