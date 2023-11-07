Как военная авиация Беларуси следит за спокойствием на земле - в проекте "Диспозиция"

Военная авиация Беларуси прирастает новыми крыльями и теми, кто на них становится. Авиастрой пополняют передовые комплексы и пилоты. Для них создана авиашкола, которая уже четверть века выдает путевки в небо. О тех, кто в небе следит за спокойствием на земле - проект Гагарина "Диспозиция".

В чехарде преимущественно кровавых мировых новостей как-то незаметно прошел 25-й выпуск белорусских военных летчиков. То есть - четверть века отечественная авиационная школа готовит пилотов для ВВС! Уже и в запас первые выпускники ушли… Раньше в честь такой даты картину бы нарисовали да обязательно концерт дали грандиозный. Сейчас, конечно, тоже можно концерт, правда, авиаторов там будет маловато. Авиация в конфликтах такие высоты берет да виражи демонстрирует, что только в небе и поспеть можно за эффективностью. А ведь не создай Беларусь собственную систему подготовки летчиков, сейчас бы мы имели скорее привлекательный для непрошеных гостей свод, а не свое небо. Либо если бы и дальше готовили авиаторов исключительно в России, то получали бы пилотов, не полностью адаптированных к системе защиты воздушного пространства небольшого государства. Все же и комплексы связи у нас несколько отличаются, и автоматизированные модули управления, и аэродромная сеть имеет особенности.

Безусловно, авиационная школа - в армии самое дорогое удовольствие. И Главнокомандующий понимал это, когда решал, быть ей или не быть. К счастью, деньгами безопасность у Президента не ограничивается. И сегодня белорусский вуз проводит выпуски летчиков.

Несомненно, знаковый день для Военной академии РБ и для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, потому что все наши авиационные базы с сегодняшнего дня будут пополнены молодыми летчиками, будущим белорусской военной авиации. Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО

Не каждая страна может себе позволить такую подготовку летчиков, поэтому мы гордимся тем, что мы по всему циклу подготовки выпускаем летчиков летательных аппаратов как вертолетного, так и самолетного типа. Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Республики Беларусь





Кстати, авиаторы - единственные, кто выпускаются в Военной академии осенью. Причина - доведение уровня подготовки до оптимального непосредственно в авиачастях. Набирает молодежь и часы налета. Кстати, по этому показателю белорусские курсанты - лидеры среди всех соседних стран. Это при том, что после выпуска тренировки только интенсифицируются. Благо, наставники держат руку на авиапульсе и всегда помогут.

Угроза возрастает, поэтому необходимо реагировать на это более интенсивной подготовкой, что в принципе и происходит. Молодой состав чаще подходит, чем раньше это было, к новым видам военной подготовки - это полеты на предельно малую высоту, выполнение атак с выполнением сложных видов маневров. Пилот СУ-30 СМ

После определенных жестов, а точнее выпадов вертолетов ВВС соседних стран на нашу территорию, летчики акцентируют внимание на перехвате винтокрылых машин. Работают активно и по земле. Украина и Ближний Восток, можно сказать, корректируют процесс.

В процессе полетов отрабатываются все виды. Летали на полигон, где было реальное боевое применение. По разным типам мишеней. То есть подготавливается весь спектр применения самолета Су-30. Крайний раз - все прямые попадания из пушки были. Вообще никаких нареканий. Бомбы - плюс-минус на оценку отлично. Ниже хорошо не было. Пилот Су-30 СМ