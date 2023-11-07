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Как военная авиация Беларуси следит за спокойствием на земле - в проекте "Диспозиция"
Военная авиация Беларуси прирастает новыми крыльями и теми, кто на них становится. Авиастрой пополняют передовые комплексы и пилоты. Для них создана авиашкола, которая уже четверть века выдает путевки в небо. О тех, кто в небе следит за спокойствием на земле - проект Гагарина "Диспозиция".
В чехарде преимущественно кровавых мировых новостей как-то незаметно прошел 25-й выпуск белорусских военных летчиков. То есть - четверть века отечественная авиационная школа готовит пилотов для ВВС! Уже и в запас первые выпускники ушли… Раньше в честь такой даты картину бы нарисовали да обязательно концерт дали грандиозный. Сейчас, конечно, тоже можно концерт, правда, авиаторов там будет маловато. Авиация в конфликтах такие высоты берет да виражи демонстрирует, что только в небе и поспеть можно за эффективностью. А ведь не создай Беларусь собственную систему подготовки летчиков, сейчас бы мы имели скорее привлекательный для непрошеных гостей свод, а не свое небо. Либо если бы и дальше готовили авиаторов исключительно в России, то получали бы пилотов, не полностью адаптированных к системе защиты воздушного пространства небольшого государства. Все же и комплексы связи у нас несколько отличаются, и автоматизированные модули управления, и аэродромная сеть имеет особенности.
Безусловно, авиационная школа - в армии самое дорогое удовольствие. И Главнокомандующий понимал это, когда решал, быть ей или не быть. К счастью, деньгами безопасность у Президента не ограничивается. И сегодня белорусский вуз проводит выпуски летчиков.
Несомненно, знаковый день для Военной академии РБ и для Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, потому что все наши авиационные базы с сегодняшнего дня будут пополнены молодыми летчиками, будущим белорусской военной авиации.
Не каждая страна может себе позволить такую подготовку летчиков, поэтому мы гордимся тем, что мы по всему циклу подготовки выпускаем летчиков летательных аппаратов как вертолетного, так и самолетного типа.
Кстати, авиаторы - единственные, кто выпускаются в Военной академии осенью. Причина - доведение уровня подготовки до оптимального непосредственно в авиачастях. Набирает молодежь и часы налета. Кстати, по этому показателю белорусские курсанты - лидеры среди всех соседних стран. Это при том, что после выпуска тренировки только интенсифицируются. Благо, наставники держат руку на авиапульсе и всегда помогут.
Угроза возрастает, поэтому необходимо реагировать на это более интенсивной подготовкой, что в принципе и происходит. Молодой состав чаще подходит, чем раньше это было, к новым видам военной подготовки - это полеты на предельно малую высоту, выполнение атак с выполнением сложных видов маневров.
После определенных жестов, а точнее выпадов вертолетов ВВС соседних стран на нашу территорию, летчики акцентируют внимание на перехвате винтокрылых машин. Работают активно и по земле. Украина и Ближний Восток, можно сказать, корректируют процесс.
В процессе полетов отрабатываются все виды. Летали на полигон, где было реальное боевое применение. По разным типам мишеней. То есть подготавливается весь спектр применения самолета Су-30. Крайний раз - все прямые попадания из пушки были. Вообще никаких нареканий. Бомбы - плюс-минус на оценку отлично. Ниже хорошо не было.
Авиационный строй ВВС Беларуси пополняется не только пилотами. Ежегодно на вооружение поступают передовые машины. В 2023-м, к примеру, у нас появились Ми-35М. А одни из самых эффективных в мире истребителей Су-30 СМ полностью освоены отечественными летчиками.
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