Как военные совершенствуют механизмы обороны региональной группировки войск Союзного государства - в проекте "Диспозиция"

Белорусские и российские военные совершенствуют механизмы обороны региональной группировки войск Союзного государства. Опытом при этом обмениваются по принципу сообщающихся сосудов, а слаженности добиваются не на картах, а в полях. Совместные тренировки на территории нашей страны показывают, что боевой потенциал союзников неизменно растет, причем прежде всего за счет качества подготовки. Это было отмечено и в ходе посещения Президентом Александром Лукашенко Обуз-Лесновского полигона. Детали - в проекте "Диспозиция".

Генсек НАТО cтолько раз в ушедшем году радовал откровениями, а тут целых два дня в 2023-м продержался, но… все-таки встал на прежнюю лыжню. И, так сказать, по-новогоднему заявил относительно поставок боевой техники Украине.

Здесь же, конечно, и Варшава не могла не отметиться рождественскими новостями. Министерство национальной обороны Польши анонсировало подписание контракта на поставку 116 танков Abrams, приобретенных для ускорения замены машин, переданных Украине.





И вроде ничего удивительного. Кроме одного. Почему бурное удивление вызывают ответные шаги Минска и Москвы в регионе? Созерцать, как у границ почему-то Беларуси создаются целые дивизии, насыщаются боевой техникой и оружием все наши соседи на Западе - уже просто не интересно. Надоело. А если без шуток, это было бы преступлением. Ибо речь о безопасности. Вот потому и развивается региональная группировка войск Союзного государства. И потому в Беларуси проводят тренировки россияне. И как проинформировали недавно главу государства Александра Лукашенко российские военные, они благодарны за помощь в подготовке личного состава. А подготовка действительно была насыщенной. Мы тоже при этом самый свежий опыт получаем от коллег. Иначе сложно было бы не готовиться к вчерашней войне.

Проводим занятия по-боевому слаживанию как отдельными подразделениями танковыми, мотопехотными, так и в общем танкистов. То есть танк один с отделением мотопехотным, танковый взвод с мотопехотной ротой. Проводятся общие тактические действия в наступлении, обороне, отрабатываются поэлементно все практические и теоретические вопросы. Командир танкового взвода (Россия)





Основной упор на полигоне делается на боевую подготовку, в ходе которой выполняются упражнения стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Отрабатываются эпизоды, включающие и проведение засады, и сопровождение колонны, для чего используем технику как нашего производства, так и танки производства Российской Федерации. Командир парашютно-десантного батальона (Беларусь)

В последние дни как реакция на продвижение к Беларуси войск НАТО региональная группировка Союзного государства в нашей стране получает дополнительные силы. К нам прибывают эшелоны с техникой из России.