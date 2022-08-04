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Как военные помогают аграриям и медикам - в рубрике "По форме"
Пока армии НАТО продолжают напичкивать Украину оружием и наемниками, Вооруженные силы Беларуси закрывают сразу несколько важнейших направлений. Они не только ежесуточно охраняют госграницу, занимаются боевой подготовкой, но и помогают гражданскому населению. Уборка урожая в приоритете и у военных. Сводные автомобильные подразделения уже трудятся по всей стране. Чем еще полезна армия обществу - в новом выпуске "По форме" с Анной Чиж-Литаш.
Не только боевые, но и трудовые будни. Все знают о главных задачах Вооруженных сил - защите рубежей государства. Но большинство людей даже не догадывается, какую колоссальную помощь военные ежедневно оказывают гражданскому населению. Мне как человеку в погонах особенно неприятно слышать фразы: "Зачем нам армия?", "Чем они там занимаются и какая от них польза обществу?". Про боевую подготовку уже нет сил комментировать, рассказано и показано уже миллион раз. А тот, кто рассказывает про покраску травы и уборку снега, мой совет: отойдите от компьютера, прогуляйтесь в военкомат да на год-полтора в строй. На первом марш-броске быстро поменяете свое мнение.Армия помогает всегда. Давайте перейдем к фактам.
Уборочная - главная тема августа в Беларуси. В этом году масштабы уборки зерновых увеличены, засеяли гораздо больше. На уборку нужны тысячи рук и сотни единиц техники. Каждый год Министерство обороны выделяет военнослужащих и машины для помощи в уборке. В этом году снова сформированы сводные автомобильные подразделения. Они будут трудиться вместе с аграриями в разных областях страны, как говорится, до последнего колоска.
Давайте вернемся в 2021 год. Разгар эпидемии коронавируса. Срочно требуются дополнительные силы для дезинфекции общественных и административных объектов. Сотни военных химиков и единиц техники бросаются на борьбу с новым вирусом. Сформирован батальон на базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты. Военнослужащие ежедневно обрабатывают здания столицы как с внешней, так и с внутренней стороны, используя современные средства дезинфекции.
Идем дальше. Военная медицина. Уникальные специалисты работают в 432-м главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных сил Беларуси. Здесь расположен единственный в стране Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. Военные хирурги ездят по всей стране, оказывая помощь гражданскому населению. Сотни и сотни спасенных жизней, столько же уникальных операций. В 2020 году благодаря действиям врачей центра была проведена операция жителю города Барановичи. Мужчина подорвался на снаряде во дворе соседнего дома. Ему грозила полная ампутация ноги. Военные медики пошли на риск и попробовали сохранить бедро, чтобы в будущем мужчина смог передвигаться на протезах. У них получилось.
Небо под защитой. А вы знали, что если гражданский самолет начинает терпеть бедствие или происходит отказ в системе управления судном, то первыми сигнал получают военнослужащие радиотехнических войск, которые круглосуточно несут боевое дежурство. Именно они дают алгоритм действий пилоту, координируют полет и помогают с экстренной посадкой.
У этих специалистов даже в мирное время каждый день может нести смертельный риск. Саперы минно-взрывного центра ежедневно извлекают из земли взрывоопасные предметы. Вы даже не представляете, сколько звонков поступает от населения с просьбами извлечь или обезвредить найденный в огороде, в лесу или в поле снаряд. Эхо войны звучит до сих пор.
Я назвала только несколько подразделений белорусской армии. А сколько еще осталось за кадром людей в военной форме, которые каждый день спешат на помощь. Делают работу, которую многие не замечают. И делают ее для того, чтобы мы с вами спокойно ходили по земле и поднимали глаза в мирное ясное небо. Просто знайте - военный человек всегда придет на помощь, поможет и снова тихо встанет в строй, чтобы с честью и достоинством и дальше выполнять свой долг.
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