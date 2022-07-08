Как военных водолазов учат поиску предметов и аварийному всплытию?

Хождение под водой, аварийное всплытие, поиск предметов. Курсанты 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов прошли обучение по водолазной подготовке. Перед погружением военнослужащие отработали действия на суше, прошли инструктажи по технике безопасности. Также с каждым из них побеседовал психолог. Уже затем специалисты начали отрабатывать элементы.