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Как воплотить в жизнь задачи, которые ставит Конституция Беларуси - Олег Романов расскажет в "Актуальном интервью"

Почему именно сейчас назрел момент для создания новой политической силы, чьи интересы она будет представлять? Об этом и не только смотрите сегодня вечером в проекте "Актуальное интервью" с председателем общественного объединения "Белая Русь" Олегом Романовым.

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