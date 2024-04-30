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Как воспитать достойного гражданина и патриота - в Минске обсудили патриотическое воспитание молодежи

Молодежи сегодня в нашей стране особое внимание - как воспитать достойного гражданина и патриота, а также развить в ребенке любовь к спорту и знаниям. Эти и другие темы сегодня обсудили участники межведомственной научно-практической конференции. В центре подготовки и переподготовки кадров МВД собрались идеологи и руководители госорганов: Совета безопасности, Министерства внутренних дел, Службы безопасности при Президенте, Следственного и Таможенного комитетов, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Неспроста местом встречи выбран центр МВД - под эгидой ведомства в стране развернулись патриотические клубы, где каждый из ребят найдет для себя занятие по душе.

Надо отдать должное Министерству внутренних дел и внутренним войскам, которые согласились принять у себя столь масштабную конференцию и собрать все патриотические клубы, созданные под эгидой внутренних войск и Министерства внутренних дел для того, чтобы дети познакомились друг другом. Чтобы руководители клубов обменялись и получили простейшие навыки, как можно решать те или иные задачи в современных условиях, освоить современные технологии.Немаловажно на своем примере показать детям, как нужно относиться к людям, к природе и стране, в целом. Символичным моментом стала высадка Аллеи Памяти павшим героям от благодарных потомков.
Павел Муравейко, первый заместитель Госсекретаря Совета безопасности Беларуси

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