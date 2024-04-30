Как воспитать достойного гражданина и патриота - в Минске обсудили патриотическое воспитание молодежи

Надо отдать должное Министерству внутренних дел и внутренним войскам, которые согласились принять у себя столь масштабную конференцию и собрать все патриотические клубы, созданные под эгидой внутренних войск и Министерства внутренних дел для того, чтобы дети познакомились друг другом. Чтобы руководители клубов обменялись и получили простейшие навыки, как можно решать те или иные задачи в современных условиях, освоить современные технологии. Немаловажно на своем примере показать детям, как нужно относиться к людям, к природе и стране, в целом. Символичным моментом стала высадка Аллеи Памяти павшим героям от благодарных потомков.

Павел Муравейко, первый заместитель Госсекретаря Совета безопасности Беларуси