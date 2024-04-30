3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как воспитать достойного гражданина и патриота - в Минске обсудили патриотическое воспитание молодежи
Молодежи сегодня в нашей стране особое внимание - как воспитать достойного гражданина и патриота, а также развить в ребенке любовь к спорту и знаниям. Эти и другие темы сегодня обсудили участники межведомственной научно-практической конференции. В центре подготовки и переподготовки кадров МВД собрались идеологи и руководители госорганов: Совета безопасности, Министерства внутренних дел, Службы безопасности при Президенте, Следственного и Таможенного комитетов, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Неспроста местом встречи выбран центр МВД - под эгидой ведомства в стране развернулись патриотические клубы, где каждый из ребят найдет для себя занятие по душе.
Надо отдать должное Министерству внутренних дел и внутренним войскам, которые согласились принять у себя столь масштабную конференцию и собрать все патриотические клубы, созданные под эгидой внутренних войск и Министерства внутренних дел для того, чтобы дети познакомились друг другом. Чтобы руководители клубов обменялись и получили простейшие навыки, как можно решать те или иные задачи в современных условиях, освоить современные технологии.Немаловажно на своем примере показать детям, как нужно относиться к людям, к природе и стране, в целом. Символичным моментом стала высадка Аллеи Памяти павшим героям от благодарных потомков.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов