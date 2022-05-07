Как воспитать настоящих патриотов Беларуси - знает директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

"У нас в музее память - это вся экспозиция, которая расположена. Это документы, это артефакты, это вещи. Это все доказательство того, какой ценой была завоевана наша победа. Без слез редко кто уходит. Т.е. мы храним память. Это не только мы, научные сотрудники, это музей нашей страны, где мы уважаем, ценим, где мы преклоняемся перед каждым героем не только нашей страны, Беларуси родной, но и граждан других национальностей", - подчеркнул Владимир Воропаев.