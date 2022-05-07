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Как воспитать настоящих патриотов Беларуси - знает директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны
Директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев в проекте "Вопрос номер один" рассказал о том, как воспитать настоящих патриотов своей страны.
В первую очередь нужно знать историю государства. Возможно, Год исторической памяти - это тот акцент, который сегодня затронет сердце каждого белоруса.
"У нас в музее память - это вся экспозиция, которая расположена. Это документы, это артефакты, это вещи. Это все доказательство того, какой ценой была завоевана наша победа. Без слез редко кто уходит. Т.е. мы храним память. Это не только мы, научные сотрудники, это музей нашей страны, где мы уважаем, ценим, где мы преклоняемся перед каждым героем не только нашей страны, Беларуси родной, но и граждан других национальностей", - подчеркнул Владимир Воропаев.
Как отметил директор музея, патриотизм - это любовь к своей стране, это возможность в любую минуту встать на защиту своего Отечества, это каждый день доказывать, что ты сделал для страны.
Интервью с директором Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимиром Воропаевым в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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