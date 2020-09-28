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Как война с вирусом переросла медицинскую сферу и добралась до политики и экономики? Расскажем в "Понятной политике"

Чему научила мир эпидемия COVID-19? Как война с вирусом переросла медицинскую сферу и добралась до политики и экономики? Взгляд на проблему со всех сторон в очередной серии проекта "Понятная политика". Сегодняпосле "Панорамы".

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