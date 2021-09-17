Как встречали автопробег "Символ единства" в разных уголках Беларуси, смотрите в проекте "Вопрос номер один" 18 сентября на канале "Беларусь 1"

Как встречали автопробег "Символ единства" в разных уголках Беларуси? Чем эмоционально запомнились маленькие города? Почему в Лоеве люди плакали? И что увидели в разных уголках страны участники самой масштабной и яркой акции в преддверии Дня народного единства? Проект - "Вопрос номер один" -на канале "Беларусь 1".