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Как встречали автопробег "Символ единства" в разных уголках Беларуси, смотрите в проекте "Вопрос номер один" 18 сентября на канале "Беларусь 1"

Как встречали автопробег "Символ единства" в разных уголках Беларуси? Чем эмоционально запомнились маленькие города? Почему в Лоеве люди плакали? И что увидели в разных уголках страны участники самой масштабной и яркой акции в преддверии Дня народного единства? Проект - "Вопрос номер один" -на канале "Беларусь 1".


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