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Как встретили Пасху в разных уголках мира
Великое Воскресение празднует весь православный мир. В России главное пасхальные богослужения по традиции прошло в храме Христа Спасителя в Москве, куда пришли тысячи верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.
Православные пасхальные службы прошли в храмах Сербии. Сотни людей посетили ночное богослужение в Белграде под председательством Патриарха Сербской Православной Церкви Порфирия.
В Грузии даже в ночь Воскресения Христова противники закона об иноагентах не отказались от очередного митинга. На этот раз устраивать беспорядков не стали. Вместо камней и петард принесли свечи и куличи.
А в Иерусалиме ожидание Пасхи омрачил скандальный инцидент в Храме Гроба Господня. Во время церемонии снисхождения Благодатного огня израильские стражи порядка задержали полицейского из охраны генконсула Греции. Его насильно вывели из храма. О причинах не сообщается.
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