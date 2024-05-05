Как встретили Пасху в разных уголках мира

Великое Воскресение празднует весь православный мир. В России главное пасхальные богослужения по традиции прошло в храме Христа Спасителя в Москве, куда пришли тысячи верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход, пасхальную заутреню и литургию.

Православные пасхальные службы прошли в храмах Сербии. Сотни людей посетили ночное богослужение в Белграде под председательством Патриарха Сербской Православной Церкви Порфирия.

В Грузии даже в ночь Воскресения Христова противники закона об иноагентах не отказались от очередного митинга. На этот раз устраивать беспорядков не стали. Вместо камней и петард принесли свечи и куличи.