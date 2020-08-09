Живая музыка и хорошее настроение. Настоящим праздником стало для белорусов главное политическое событие страны. В Бресте прямо в зале для голосования устроили концерт классической музыки, а в Гродно избирателей на участках встречали с подарками.

Как выбирали Президента в разных регионах страны и каким хотят видеть свое будущее белорусы - смотрите в репортаже Марии Тройнич.





Игра концертмейстера и только мажорные ноты: в Бресте выборы Президента проходили под звуки рояля

Избирательный участок № 1 находится в музыкальном колледже. Прямо в зале для голосования звучали “Беловежская пуща”, “Люблю тебя, Белая Русь” и другие композиции белорусской классики.Здесь же и торговые ряды с фруктами, сладостями и непродовольственными товарами. Всего на участке № 1 Бреста 1 660 избирателей. Все они жители исторического центра города. Первым по традиции проголосовал и руководитель области. За тем, насколько прозрачно проходят выборы в регионе, следят внутренние и зарубежные наблюдатели. Среди них специалисты от Исполнительного комитета СНГ и Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Сергей Митин, международный наблюдатель (Россия):

"Что понравилось мне в отличие от наших избирательных кампаний, а мы проехали достаточно отрезок большой, - нигде никаких билбордов не висит, четко, порядок, нигде не валяются листовки".



Всего в Брестском регионе зарегистрировано около 8 тысяч наблюдателей

В Брестской области 910 избирательных участков. 34 из них находятся в медицинских учреждениях и работают только сегодня - в основной день выборов. Всего в списках 983 тысячи жителей региона, от чьих голосов зависит будущее нашей страны.Особенным этот день стал для тех, кто голосует впервые. Елизавета Силко живет в Гродно. 18 лет ей исполнилось в январе. По словам девушки, к своему дебютному голосованию она подошла ответственно, изучив программы всех кандидатов.

Свою гражданскую позицию сегодня выразили и те, кто далек от мирских дел

Выборы Президента прошли в Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре. Переносную урну в обитель привезли из ближайшего избирательного участка. В списке для голосования 16 фамилий. Обычно паспорта монахинь хранятся в канцелярии, в обители документами они пользуются редко, но по особому случаю каждая получила свой паспорт на руки. А перед началом голосования монахини совершили праздничную молитву.

Игуменья Гавриила, настоятельница гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря:

"Совершили литургию, где молились о власти, воинстве, народе и богохранимой стране нашей. А сейчас исполняем свой гражданский долг. Мы граждане. Божия богови, кесарева кесареви. Естественно, сделали свой выбор, выбор сделали по совести".

Некоторые белорусы сегодня голосовали в домашней обстановке

С просьбой организовать надомное голосование чаще всего обращаются пенсионеры, в том числе ветераны и люди, у которых есть проблемы со здоровьем или другие уважительные причины. Оставить заявку можно было по телефону в соответствующей участковой комиссии. В Гомеле по адресам выезжали бригады по два человека. С собой у них опечатанные урны и бюллетени. Обязательное условие также - защитные костюмы, маски и перчатки. Будущее нашей страны зависит от каждого. Свой голос сегодня отдала и Екатерина Дулова - ректор Белорусской государственной академии музыки.В основной день голосования свой гражданский долг также исполнил директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский. Заслуженный деятель культуры сделал свой выбор в стенах избирательного участка № 8 Партизанского района столицы.

Роман Мотульский, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Все наши действия должны быть направлены на созидание, на высокую оценку того, что создано, того, что есть, потому что эти изменения разительны. Это вы, представители молодого поколения, не помните талонов на мыло и на макароны. Это было и было недавно. Мы должны сохранить то, что есть, и на этом фундаменте строить наше благополучие".

Проголосовал сегодня и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.В Минской области сегодня ждали избирателей 992 участка. А в Крупках те, кто уже проголосовал, сразу отправились на важное городское мероприятие - открытие нового стадиона для мини-футбола. Здесь смогут заниматься ребята не только из городских школ, но и со всего района.

В Могилеве голосовать приходили целыми семьями

Поэтому комиссии предусмотрели угощения для детей. Всего в области работал 731 избирательный участок. Везде были средства индивидуальной защиты: маски и антисептики.

Витебский район. Праздничная атмосфера сегодня охватила и маленькие населенные пункты страны