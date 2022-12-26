Как выбрать идеальный шампунь?

На что нужно ориентироваться при выборе шампуня и какие компоненты должны присутствовать в нем?

По словам доктора медицинских наук Татьяны Шаповаленко, важнейшим ингредиентом в составе шампуня является морской коллаген.

"Коллаген - это основной строительный белок, который обеспечивает красоту кожного покрова. Он в том числе входит в структуру волос. Коллаген обеспечивает прочность волоса, его толщину. Когда этого белка достаточно в средствах по уходу, локоны становятся более блестящими и плотными", - "Беларусь Сегодня" цитирует слова доктора.

Следующий важный компонент - ланолин.

"Ланолин входит в состав большинства средств по уходу как за кожей, так и за волосами. Прежде всего он обладает смягчающим действием. Ланолин спасает волосы от пересушивания, обеспечивает естественную защиту, позволяет сделать ежедневное мытье головы безопасным, - уточнила Татьяна.

Важно, чтобы в составе шампуней и других средств для волос присутствовал и провитамин В5.

"Это вещество улучшает структуру волоса. Кроме того, провитамин В5 образует защитную пленку, которая оберегает локоны от потери влаги при сушке феном и укладке горячими щипцами", - рассказала врач.

Также доктор посоветовала искать в составе средств для волос такие компоненты, как гиалуроновая кислота и вытяжка из красного перца.