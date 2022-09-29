Как выбрать качественное сливочное масло - советы специалиста

Выбор сливочного масла... Казалось бы,выбрать в магазине качественный продукт очень просто. На самом же делеэтот процесс не такой простой, каким может показаться на первый взгляд.На что нужно обращать внимание в первую очередь, отправляясьв магазин за маслом, рассказала нутрициолог Дарья Дик. Ее советы приводит sb.by.

Не всякий продукт питания с надписью "масло" на лицевой стороне упаковки на самом деле сливочное масло.

Что должно быть в составе у качественного масла?

В составе сливочного масла должны быть указаны сливки (нормализованные, высокожирные нормализованные, пастеризованные и т. д.). Если вы читаете, что сливки рекомбинантные, частично восстановленные или просто сливки - это признак фальсификации.

Цвет масла зависит от свойств молока, из которого оно сделано, а также от породы и возраста коровы. "Чем богаче и сбалансированнее рацион коровы, чем солнечнее погода, тем более насыщенный цвет у масла. Зимой масло часто бывает белым, а также крошливым и неароматным", - объясняет нутрициолог.

Консистенция у качественного сливочного масла плотная, однородная, пластичная, умеренно твердая и не слишком мягкая. Должен быть выраженный вкус и запах сливок, допускается слабый кислосливочный привкус.

Покупайте сливочное масло у крупных производителей в магазинах, а не на рынках. Не покупайте масло на развес!