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Как выбрать качественное сливочное масло - советы специалиста
Выбор сливочного масла... Казалось бы,выбрать в магазине качественный продукт очень просто. На самом же делеэтот процесс не такой простой, каким может показаться на первый взгляд.На что нужно обращать внимание в первую очередь, отправляясьв магазин за маслом, рассказала нутрициолог Дарья Дик. Ее советы приводит sb.by.
Не всякий продукт питания с надписью "масло" на лицевой стороне упаковки на самом деле сливочное масло.
Что должно быть в составе у качественного масла?
В составе сливочного масла должны быть указаны сливки (нормализованные, высокожирные нормализованные, пастеризованные и т. д.). Если вы читаете, что сливки рекомбинантные, частично восстановленные или просто сливки - это признак фальсификации.
Цвет масла зависит от свойств молока, из которого оно сделано, а также от породы и возраста коровы. "Чем богаче и сбалансированнее рацион коровы, чем солнечнее погода, тем более насыщенный цвет у масла. Зимой масло часто бывает белым, а также крошливым и неароматным", - объясняет нутрициолог.
Консистенция у качественного сливочного масла плотная, однородная, пластичная, умеренно твердая и не слишком мягкая. Должен быть выраженный вкус и запах сливок, допускается слабый кислосливочный привкус.
Покупайте сливочное масло у крупных производителей в магазинах, а не на рынках. Не покупайте масло на развес!
Храните сливочное масло в холодильнике при температуре плюс 4-6 градусов Цельсия в герметичной таре. Помните о том, что нежный продукт хорошо впитывает запахи, поэтому не кладите рядом с ним на полку резко пахнущие продукты.
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